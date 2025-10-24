03:02 ()
Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 21:00
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
24 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 12-й тур
Престон Норт Энд
Шеффилд Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед, которое состоится 24 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Испания Рубен Селльес
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
08.03.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Престон Норт Энд
09.08.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Престон Норт Энд0 : 2Шеффилд Юнайтед
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Юнайтед4 : 1Престон Норт Энд
17.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Престон Норт Энд0 : 2Шеффилд Юнайтед
18.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Престон Норт Энд2 : 2Шеффилд Юнайтед
14.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2Престон Норт Энд
06.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Престон Норт Энд0 : 1Шеффилд Юнайтед
22.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 2Престон Норт Энд
28.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 1Престон Норт Энд
27.01.2018 Кубок Англии 1/16 финала Шеффилд Юнайтед1 : 0Престон Норт Энд
21.10.2025 Англия — Чемпионшип 11-й тур Престон Норт Энд0 : 1
18.10.2025 Англия — Чемпионшип 10-й тур 2 : 1Престон Норт Энд
04.10.2025 Англия — Чемпионшип 9-й тур Престон Норт Энд2 : 0
30.09.2025 Англия — Чемпионшип 8-й тур 2 : 2Престон Норт Энд
27.09.2025 Англия — Чемпионшип 7-й тур Престон Норт Энд0 : 0
21.10.2025 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 3Шеффилд Юнайтед
18.10.2025 Англия — Чемпионшип 10-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
04.10.2025 Англия — Чемпионшип 9-й тур 1 : 0Шеффилд Юнайтед
30.09.2025 Англия — Чемпионшип 8-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 2
27.09.2025 Англия — Чемпионшип 7-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити1125
2
Повышение
Мидлсбро1124
3
Плей-офф за повышение
Миллуолл1120
4
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити1119
5
Плей-офф за повышение
Чарльтон Атлетик1118
6
Плей-офф за повышение
Сток Сити1118
7 Халл Сити1118
8 Куинз Парк Рейнджерс1118
9 Лестер Сити1117
10 Вест Бромвич Альбион1117
11 Престон Норт Энд1116
12 Уотфорд1115
13 Бирмингем Сити1115
14 Ипсвич Таун1013
15 Рексем1113
16 Суонси Сити1113
17 Портсмут1113
18 Саутгемптон1112
19 Дерби Каунти1111
20 Оксфорд Юнайтед119
21 Шеффилд Юнайтед119
22
Зона вылета
Норвич Сити118
23
Зона вылета
Блэкберн Роверс107
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей116

