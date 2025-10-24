Урарту - Ширак 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 17:00
24 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урарту - Ширак, которое состоится 24 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урарту
Ереван
Ширак
Гюмри
История личных встреч
|26.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|27.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|20.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|14.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|30.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|26.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 2
|27.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|04.12.2022
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|26.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|19.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 6
|14.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 3
|17.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|26.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|19.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|12.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Алашкерт
|10
|22
| 2
Лига конференций
|Арарат-Армения
|9
|21
| 3
Лига конференций
|Ноа
|9
|18
|4
|Урарту
|10
|18
|5
|Пюник
|9
|16
|6
|Ван
|10
|11
|7
|БКМА
|9
|11
|8
|Ширак
|10
|6
|9
|Гандзасар
|10
|6
| 10
Зона вылета
|Арарат
|10
|2