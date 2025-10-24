03:03 ()
Урарту - Ширак 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 17:00
24 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 11-й тур
Урарту
Ширак

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урарту - Ширак, которое состоится 24 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урарту
Ереван
Ширак
Гюмри
История личных встреч
26.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ширак0 : 1Урарту
27.04.2025 Армения — Премьер-лига 28-й тур Ширак1 : 1Урарту
20.11.2024 Армения — Премьер-лига 17-й тур Урарту1 : 2Ширак
14.09.2024 Армения — Премьер-лига 6-й тур Ширак0 : 2Урарту
03.05.2024 Армения - Премьер-лига 32-й тур Урарту0 : 0Ширак
02.03.2024 Армения - Премьер-лига 23-й тур Ширак1 : 0Урарту
30.10.2023 Армения - Премьер-лига 14-й тур Урарту2 : 2Ширак
26.08.2023 Армения - Премьер-лига 5-й тур Ширак0 : 2Урарту
27.04.2023 Армения - Премьер-лига 29-й тур Урарту3 : 1Ширак
04.12.2022 Армения - Премьер-лига 20-й тур Ширак2 : 3Урарту
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Урарту
05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Урарту0 : 0
26.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ширак0 : 1Урарту
19.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур 0 : 6Урарту
14.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Урарту2 : 3
17.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ширак1 : 2
03.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Ширак
26.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ширак0 : 1Урарту
19.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур 3 : 2Ширак
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур Ширак4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт1022
2
Лига конференций
Арарат-Армения921
3
Лига конференций
Ноа918
4 Урарту1018
5 Пюник916
6 Ван1011
7 БКМА911
8 Ширак106
9 Гандзасар106
10
Зона вылета
Арарат102

