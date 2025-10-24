03:03 ()
Шальке-04 - Дармштадт 98 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 18:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
24 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур
Шальке-04
Дармштадт 98

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Дармштадт 98, которое состоится 24 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Дармштадт 982 : 0Шальке-04
20.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур Шальке-043 : 5Дармштадт 98
17.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Дармштадт 982 : 5Шальке-04
07.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Шальке-042 : 4Дармштадт 98
16.04.2017 Германия - Бундеслига 29-й тур Дармштадт 982 : 1Шальке-04
27.11.2016 Германия - Бундеслига 12-й тур Шальке-043 : 1Дармштадт 98
30.01.2016 Германия - Бундеслига 19-й тур Дармштадт 980 : 2Шальке-04
22.08.2015 Германия - Бундеслига 2-й тур Шальке-041 : 1Дармштадт 98
25.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд Дармштадт 981 : 3Шальке-04
17.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 0 : 3Шальке-04
05.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 2Шальке-04
26.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Шальке-041 : 0
20.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 0 : 2Шальке-04
13.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Шальке-040 : 1
19.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Дармштадт 980 : 0
04.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 1 : 1Дармштадт 98
26.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Дармштадт 982 : 0
21.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 0 : 3Дармштадт 98
13.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Дармштадт 982 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Эльверсберг922
2
Повышение
Шальке-04921
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 07920
4 Дармштадт 98918
5 Кайзерслаутерн918
6 Ганновер-96917
7 Карлсруэ915
8 Герта911
9 Хольштайн911
10 Пройссен Мюнстер911
11 Арминия910
12 Айнтрахт Б910
13 Фортуна910
14 Гройтер Фюрт910
15 Нюрнберг98
16
Стыковая зона
Динамо Др97
17
Зона вылета
Бохум96
18
Зона вылета
Магдебург94

