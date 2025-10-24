Шальке-04 - Дармштадт 98 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 18:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
24 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Дармштадт 98, которое состоится 24 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
|Мирон Муслич
История личных встреч
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|20.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 5
|17.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|2 : 5
|07.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 4
|16.04.2017
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|27.11.2016
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|30.01.2016
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|22.08.2015
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|25.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|17.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 3
|05.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|20.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 2
|13.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|26.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|2 : 0
|21.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Эльверсберг
|9
|22
| 2
Повышение
|Шальке-04
|9
|21
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|9
|20
|4
|Дармштадт 98
|9
|18
|5
|Кайзерслаутерн
|9
|18
|6
|Ганновер-96
|9
|17
|7
|Карлсруэ
|9
|15
|8
|Герта
|9
|11
|9
|Хольштайн
|9
|11
|10
|Пройссен Мюнстер
|9
|11
|11
|Арминия
|9
|10
|12
|Айнтрахт Б
|9
|10
|13
|Фортуна
|9
|10
|14
|Гройтер Фюрт
|9
|10
|15
|Нюрнберг
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Бохум
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|9
|4