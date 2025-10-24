Гройтер Фюрт - Карлсруэ 24 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-10-2025 18:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
24 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Карлсруэ, которое состоится 24 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
|20.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 3
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|4 : 0
|23.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|4 : 3
|10.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|05.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|08.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|3 : 2
|28.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|14.12.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 5
|19.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|6 : 0
|05.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|26.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|19.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|14.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|0 : 3
|18.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|04.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 3
|27.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|13.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Эльверсберг
|9
|22
| 2
Повышение
|Шальке-04
|9
|21
| 3
Плей-офф за повышение
|Падерборн 07
|9
|20
|4
|Дармштадт 98
|9
|18
|5
|Кайзерслаутерн
|9
|18
|6
|Ганновер-96
|9
|17
|7
|Карлсруэ
|9
|15
|8
|Герта
|9
|11
|9
|Хольштайн
|9
|11
|10
|Пройссен Мюнстер
|9
|11
|11
|Арминия
|9
|10
|12
|Айнтрахт Б
|9
|10
|13
|Фортуна
|9
|10
|14
|Гройтер Фюрт
|9
|10
|15
|Нюрнберг
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Бохум
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|9
|4