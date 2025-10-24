03:03 ()
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 24 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-10-2025 18:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
24 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур
Гройтер Фюрт
Карлсруэ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Карлсруэ, которое состоится 24 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
20.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур Карлсруэ1 : 0Гройтер Фюрт
23.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Гройтер Фюрт2 : 3Карлсруэ
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ4 : 0Гройтер Фюрт
23.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Гройтер Фюрт4 : 3Карлсруэ
10.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Карлсруэ2 : 1Гройтер Фюрт
05.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Гройтер Фюрт1 : 1Карлсруэ
08.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гройтер Фюрт2 : 2Карлсруэ
08.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Карлсруэ3 : 2Гройтер Фюрт
28.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт1 : 2Карлсруэ
14.12.2019 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Карлсруэ1 : 5Гройтер Фюрт
19.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур 6 : 0Гройтер Фюрт
05.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Гройтер Фюрт2 : 2
26.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур 1 : 0Гройтер Фюрт
19.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 1 : 3Гройтер Фюрт
14.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт0 : 3
18.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Карлсруэ2 : 3
04.10.2025 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур 3 : 3Карлсруэ
27.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 7-й тур Карлсруэ1 : 0
21.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 6-й тур 3 : 0Карлсруэ
13.09.2025 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Карлсруэ2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Эльверсберг922
2
Повышение
Шальке-04921
3
Плей-офф за повышение
Падерборн 07920
4 Дармштадт 98918
5 Кайзерслаутерн918
6 Ганновер-96917
7 Карлсруэ915
8 Герта911
9 Хольштайн911
10 Пройссен Мюнстер911
11 Арминия910
12 Айнтрахт Б910
13 Фортуна910
14 Гройтер Фюрт910
15 Нюрнберг98
16
Стыковая зона
Динамо Др97
17
Зона вылета
Бохум96
18
Зона вылета
Магдебург94

Отзывы и комментарии к матчу

