Шинник - Спартак Кс 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 16:00
25 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 16-й тур
Шинник
Спартак Кс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Спартак Кс, которое состоится 25 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Беларусь Артём Олегович Булойчик
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 0 : 0Шинник
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Шинник1 : 1 3 : 5
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Шинник0 : 1
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 3 : 1Шинник
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Шинник2 : 0
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 1 : 0Спартак Кс
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Спартак Кс1 : 1
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 0 : 0Спартак Кс
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Спартак Кс1 : 1
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 0 5 : 4Спартак Кс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1533
2
Повышение
Спартак Кс1529
3
Плей-офф за повышение
Урал1427
4
Плей-офф за повышение
Родина1526
5 КАМАЗ1626
6 Ротор1525
7 Челябинск1424
8 СКА-Хабаровск1520
9 Нефтехимик1519
10 Шинник1518
11 Енисей1617
12 Арсенал Т1517
13 Черноморец1516
14 Волга Ул1515
15 Уфа1513
16
Зона вылета
Сокол1511
17
Зона вылета
Чайка1511
18
Зона вылета
Торпедо М1511

Отзывы и комментарии к матчу

