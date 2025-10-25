Манчестер Юнайтед - Брайтон 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 18:30
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
25 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 25 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|23
|зщ
|Люк Шоу
|2
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|16
|нп
|Амад Диалло
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|27
|пз
|Матс Виффер
|17
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|25
|пз
|Диего Гомес
|11
|нп
|Янкуба Минте
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|04.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Кубок Англии
|1/2 финала
|0 : 0 6 : 7
|07.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|07.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|15.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|04.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 6
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Челси
|8
|14
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|14
|7
|Сандерленд
|8
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|13
|9
|Манчестер Юнайтед
|8
|13
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|12
|11
|Астон Вилла
|8
|12
|12
|Эвертон
|8
|11
|13
|Брентфорд
|8
|10
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|9
|15
|Фулхэм
|8
|8
|16
|Лидс Юнайтед
|8
|8
|17
|Бёрнли
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|2