Суббота 25 октября
Манчестер Юнайтед - Брайтон 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 18:30
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
25 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Манчестер Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 25 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
5 Англия зщ Гарри Магуайр
23 Англия зщ Люк Шоу
2 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
7 Англия пз Мэйсон Маунт
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
19 Камерун нп Брайан Мбемо
30 Словения нп Беньямин Шешко
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
27 Нидерланды пз Матс Виффер
17 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
25 Парагвай пз Диего Гомес
11 Гамбия нп Янкуба Минте
10 Франция нп Жоржиньо Рюттер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Манчестер Юнайтед1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Манчестер Юнайтед
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Манчестер Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Манчестер Юнайтед1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
04.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Манчестер Юнайтед
23.04.2023 Кубок Англии 1/2 финала Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0 6 : 7Манчестер Юнайтед
07.08.2022 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 0Манчестер Юнайтед
15.02.2022 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
04.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Манчестер Юнайтед
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
14.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 3 : 0Манчестер Юнайтед
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 0 : 6Брайтон энд Хоув Альбион
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал819
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити816
3
Лига чемпионов
Ливерпуль815
4
Лига чемпионов
Борнмут815
5
Лига Европы
Челси814
6 Тоттенхэм Хотспур814
7 Сандерленд814
8 Кристал Пэлас813
9 Манчестер Юнайтед813
10 Брайтон энд Хоув Альбион812
11 Астон Вилла812
12 Эвертон811
13 Брентфорд810
14 Ньюкасл Юнайтед89
15 Фулхэм88
16 Лидс Юнайтед88
17 Бёрнли87
18
Зона вылета
Ноттингем Форест85
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед84
20
Зона вылета
Вулверхэмптон82

