01:07 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 октября
Свернуть список

Атлетик Б - Хетафе 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 18:30
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
25 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Атлетик Б
Хетафе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Хетафе, которое состоится 25 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Хетафе
Хетафе
1 Испания вр Унай Симон
12 Испания зщ Хесус Аресо
3 Испания зщ Дани Вивиан
14 Испания зщ Эмерик Лапорт
17 Испания зщ Юри Берчиче
18 Испания пз Микель Хаурехисар
16 Испания пз Иньиго Руис
8 Испания пз Ойан Сансет
7 Испания нп Алекс Беренгер
10 Испания нп Нико Уильямс
11 Испания нп Горка Гурусета
13 Испания вр Давид Сория
17 Испания зщ Кико Фемения
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
22 Португалия зщ Домингуш Дуарте
2 Того зщ Джене
16 Испания зщ Диего Рико
6 Испания пз Марио Мартин
5 Испания пз Луис Милья
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
9 Испания нп Борха Майораль
23 Испания нп Адриан Лисо
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Хетафе0 : 2Атлетик Б
15.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Атлетик Б1 : 1Хетафе
03.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Хетафе0 : 2Атлетик Б
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Атлетик Б2 : 2Хетафе
01.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Атлетик Б0 : 0Хетафе
18.10.2022 Испания - Примера 10-й тур Хетафе2 : 2Атлетик Б
18.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Атлетик Б1 : 1Хетафе
06.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Хетафе0 : 0Атлетик Б
25.01.2021 Испания - Примера 20-й тур Атлетик Б5 : 1Хетафе
29.11.2020 Испания - Примера 11-й тур Хетафе1 : 1Атлетик Б
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Атлетик Б3 : 1
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 0 : 0Атлетик Б
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Атлетик Б2 : 1
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 4 : 1Атлетик Б
27.09.2025 Испания — Примера 7-й тур 1 : 0Атлетик Б
19.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Хетафе0 : 1
03.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 2 : 1Хетафе
27.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Хетафе1 : 1
24.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Хетафе1 : 1
21.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 3 : 0Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид924
2
Лига чемпионов
Барселона922
3
Лига чемпионов
Вильярреал917
4
Лига чемпионов
Атлетико М916
5
Лига Европы
Бетис916
6
Лига конференций
Эспаньол915
7 Эльче914
8 Атлетик Б914
9 Севилья913
10 Алавес912
11 Райо Вальекано911
12 Хетафе911
13 Осасуна910
14 Валенсия99
15 Леванте98
16 Мальорка98
17 Сельта97
18
Зона вылета
Овьедо96
19
Зона вылета
Жирона96
20
Зона вылета
Реал Сосьедад96

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close