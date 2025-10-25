Атлетик Б - Хетафе 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 18:30
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
25 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Хетафе, которое состоится 25 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|16
|пз
|Иньиго Руис
|8
|пз
|Ойан Сансет
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|10
|нп
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|22
|зщ
|Домингуш Дуарте
|2
|зщ
|Джене
|16
|зщ
|Диего Рико
|6
|пз
|Марио Мартин
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|9
|нп
|Борха Майораль
|23
|нп
|Адриан Лисо
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 2
|15.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|03.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|01.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|18.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|18.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|06.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|25.01.2021
|Испания - Примера
|20-й тур
|5 : 1
|29.11.2020
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|03.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Бетис
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|9
|15
|7
|Эльче
|9
|14
|8
|Атлетик Б
|9
|14
|9
|Севилья
|9
|13
|10
|Алавес
|9
|12
|11
|Райо Вальекано
|9
|11
|12
|Хетафе
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|10
|14
|Валенсия
|9
|9
|15
|Леванте
|9
|8
|16
|Мальорка
|9
|8
|17
|Сельта
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Жирона
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|9
|6