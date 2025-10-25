01:07 ()
Удинезе - Лечче 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 15:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
25 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Удинезе
Лечче

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лечче, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Лечче
Лечче
40 Нигерия вр Мадука Окойе
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
28 Франция зщ Умар Соле
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
24 Польша пз Якуб Пётровски
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
14 Франция пз Артюр Атта
10 Италия нп Николо Дзаньоло
9 Англия нп Кинан Дэвис
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
25 Италия зщ Антонино Галло
29 Мали пз Лассана Кулибали
20 Албания пз Юльбер Рамадани
10 Албания пз Медон Бериша
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
9 Сербия нп Никола Штулич
7 Испания нп Тете Моренте
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
21.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Лечче0 : 1Удинезе
05.10.2024 Италия — Серия А 7-й тур Удинезе1 : 0Лечче
13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Лечче0 : 2Удинезе
23.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Удинезе1 : 1Лечче
28.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 32-й тур Лечче1 : 0Удинезе
04.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Удинезе1 : 1Лечче
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Удинезе1 : 2Лечче
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Лечче0 : 1Удинезе
01.02.2012 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 1Лечче
11.09.2011 Италия - Серия А 2-й тур Лечче0 : 2Удинезе
20.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 1Удинезе
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Удинезе1 : 1
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 3 : 1Удинезе
23.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала Удинезе2 : 1
20.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Удинезе0 : 3
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Лечче0 : 0
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 0 : 1Лечче
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Лечче2 : 2
23.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала 3 : 0Лечче
19.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Лечче1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан716
2
Лига чемпионов
Интер М715
3
Лига чемпионов
Наполи715
4
Лига чемпионов
Рома715
5
Лига Европы
Болонья713
6
Лига конференций
Комо712
7 Ювентус712
8 Аталанта711
9 Кремонезе710
10 Сассуоло710
11 Удинезе79
12 Лацио78
13 Торино78
14 Кальяри78
15 Лечче76
16 Парма76
17 Верона74
18
Зона вылета
Фиорентина73
19
Зона вылета
Пиза73
20
Зона вылета
Дженоа73

Отзывы и комментарии к матчу

