Удинезе - Лечче 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 15:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
25 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лечче, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Лечче
Лечче
|40
|вр
|Мадука Окойе
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|28
|зщ
|Умар Соле
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|11
|зщ
|Хассан Камара
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|14
|пз
|Артюр Атта
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|10
|пз
|Медон Бериша
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Штулич
|7
|нп
|Тете Моренте
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
|21.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 2
|23.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 32-й тур
|1 : 0
|04.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|1 : 1
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 1
|01.02.2012
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 1
|11.09.2011
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|20.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 1
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 1
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|19.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Комо
|7
|12
|7
|Ювентус
|7
|12
|8
|Аталанта
|7
|11
|9
|Кремонезе
|7
|10
|10
|Сассуоло
|7
|10
|11
|Удинезе
|7
|9
|12
|Лацио
|7
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Кальяри
|7
|8
|15
|Лечче
|7
|6
|16
|Парма
|7
|6
|17
|Верона
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|7
|3