Наполи - Интер М 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 18:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
25 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Интер М, которое состоится 25 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Интер М
Милан
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|6
|пз
|Билли Гилмор
|99
|пз
|Франк Ангисса
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|27
|нп
|Лоренцо Лукка
|1
|вр
|Ян Зоммер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Кристиан Киву
История личных встреч
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|22.01.2024
|Суперкубок Италии
|Финал
|0 : 1
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 3
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 0
|12.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 2
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 4
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 0
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Комо
|7
|12
|7
|Ювентус
|7
|12
|8
|Аталанта
|7
|11
|9
|Кремонезе
|7
|10
|10
|Сассуоло
|7
|10
|11
|Удинезе
|7
|9
|12
|Лацио
|7
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Кальяри
|7
|8
|15
|Лечче
|7
|6
|16
|Парма
|7
|6
|17
|Верона
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|7
|3