Суббота 25 октября
Наполи - Интер М 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 18:00
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
25 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Наполи
Интер М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Интер М, которое состоится 25 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Интер М
Милан
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
22 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
31 Нидерланды зщ Сэм Бёкема
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
37 Италия зщ Леонардо Спинаццола
6 Шотландия пз Билли Гилмор
99 Камерун пз Франк Ангисса
11 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
8 Шотландия пз Скотт Мактоминей
21 Италия нп Маттео Политано
27 Италия нп Лоренцо Лукка
1 Швейцария вр Ян Зоммер
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
2 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
32 Италия зщ Федерико Димарко
23 Италия пз Николо Барелла
20 Турция пз Хакан Чалханоглу
22 Армения пз Генрих Мхитарян
14 Франция нп Анж-Йоан Бонни
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Наполи1 : 1Интер М
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Интер М1 : 1Наполи
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Интер М1 : 1Наполи
22.01.2024 Суперкубок Италии Финал Наполи0 : 1Интер М
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Наполи0 : 3Интер М
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Наполи3 : 1Интер М
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Интер М1 : 0Наполи
12.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Наполи1 : 1Интер М
21.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Интер М3 : 2Наполи
18.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Наполи1 : 1Интер М
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 6 : 2Наполи
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 0Наполи
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Наполи2 : 1
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Наполи2 : 1
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 2 : 1Наполи
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 4Интер М
18.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 0 : 1Интер М
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Интер М4 : 1
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Интер М3 : 0
27.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 0 : 2Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан716
2
Лига чемпионов
Интер М715
3
Лига чемпионов
Наполи715
4
Лига чемпионов
Рома715
5
Лига Европы
Болонья713
6
Лига конференций
Комо712
7 Ювентус712
8 Аталанта711
9 Кремонезе710
10 Сассуоло710
11 Удинезе79
12 Лацио78
13 Торино78
14 Кальяри78
15 Лечче76
16 Парма76
17 Верона74
18
Зона вылета
Фиорентина73
19
Зона вылета
Пиза73
20
Зона вылета
Дженоа73

Отзывы и комментарии к матчу

