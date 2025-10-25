01:07 ()
Суббота 25 октября
Боруссия Д - Кёльн 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 18:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
25 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Боруссия Д
Кёльн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Кёльн, которое состоится 25 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Кёльн
Кёльн
1 Швейцария вр Грегор Кобель
3 Германия зщ Вальдемар Антон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
24 Швеция зщ Даниэль Свенссон
8 Германия пз Феликс Нмеча
20 Австрия пз Марсель Забитцер
10 Германия пз Юлиан Брандт
27 Германия нп Карим Адейеми
21 Португалия нп Фабиу Силва
1 Германия вр Марвин Швебе
2 Швейцария зщ Жоэль Шмид
4 Германия зщ Тимо Хюберс
6 Германия зщ Эрик Мартель
5 Германия пз Том Краус
28 Норвегия пз Себастиан Себулонсен
18 Исландия пз Исак-Бергманн Йоуханнессон
32 США пз Кристоффер Лунн
19 Германия пз Malek El Mala
16 Польша пз Якуб Каминьский
30 Германия нп Мариус Бюльтер
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
20.01.2024 Германия - Бундеслига 18-й тур Кёльн0 : 4Боруссия Д
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия Д1 : 0Кёльн
18.03.2023 Германия - Бундеслига 25-й тур Боруссия Д6 : 1Кёльн
01.10.2022 Германия - Бундеслига 8-й тур Кёльн3 : 2Боруссия Д
20.03.2022 Германия - Бундеслига 27-й тур Кёльн1 : 1Боруссия Д
30.10.2021 Германия - Бундеслига 10-й тур Боруссия Д2 : 0Кёльн
20.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Кёльн2 : 2Боруссия Д
28.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Боруссия Д1 : 2Кёльн
24.01.2020 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия Д5 : 1Кёльн
23.08.2019 Германия - Бундеслига 2-й тур Кёльн1 : 3Боруссия Д
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 4Боруссия Д
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 1Боруссия Д
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Боруссия Д1 : 1
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Боруссия Д4 : 1
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 0 : 2Боруссия Д
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Кёльн1 : 1
03.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 1Кёльн
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Кёльн1 : 2
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 3 : 1Кёльн
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 3 : 3Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария721
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг716
3
Лига чемпионов
Штутгарт715
4
Лига чемпионов
Боруссия Д714
5
Лига Европы
Байер714
6
Лига конференций
Кёльн711
7 Айнтрахт Ф710
8 Хоффенхайм710
9 Унион710
10 Фрайбург79
11 Гамбург78
12 Вердер78
13 Аугсбург77
14 Санкт-Паули77
15 Вольфсбург75
16
Стыковая зона
Майнц74
17
Зона вылета
Хайденхайм74
18
Зона вылета
Боруссия М73

Отзывы и комментарии к матчу

