Боруссия Д - Кёльн 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 18:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
25 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Кёльн, которое состоится 25 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|нп
|Карим Адейеми
|21
|нп
|Фабиу Силва
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|5
|пз
|Том Краус
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|19
|пз
|Malek El Mala
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|30
|нп
|Мариус Бюльтер
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|20.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 4
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|18.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|6 : 1
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|20.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 2
|24.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 1
|23.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 4
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 2
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|03.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Байер
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|7
|11
|7
|Айнтрахт Ф
|7
|10
|8
|Хоффенхайм
|7
|10
|9
|Унион
|7
|10
|10
|Фрайбург
|7
|9
|11
|Гамбург
|7
|8
|12
|Вердер
|7
|8
|13
|Аугсбург
|7
|7
|14
|Санкт-Паули
|7
|7
|15
|Вольфсбург
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|7
|3