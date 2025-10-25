Айнтрахт Ф - Санкт-Паули 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 15:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
25 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Санкт-Паули, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Санкт-Паули
Гамбург
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|15
|пз
|Эллиес Скири
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|42
|пз
|Джан Узун
|20
|нп
|Рицу Доан
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|23
|пз
|Луис Оппи
|10
|пз
|Данел Синани
|19
|нп
|Мартейн Карс
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Александер Блессин
История личных встреч
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 2
|19.03.2011
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|30.10.2010
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 5
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 6
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 2
|19.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Байер
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|7
|11
|7
|Айнтрахт Ф
|7
|10
|8
|Хоффенхайм
|7
|10
|9
|Унион
|7
|10
|10
|Фрайбург
|7
|9
|11
|Гамбург
|7
|8
|12
|Вердер
|7
|8
|13
|Аугсбург
|7
|7
|14
|Санкт-Паули
|7
|7
|15
|Вольфсбург
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|7
|3