01:07 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 октября
Свернуть список

Айнтрахт Ф - Санкт-Паули 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 15:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
25 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Айнтрахт Ф
Санкт-Паули

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Санкт-Паули, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Санкт-Паули
Гамбург
23 Германия вр Михаэль Цеттерер
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
21 Германия зщ Натаниэль Браун
15 Тунис пз Эллиес Скири
8 Алжир пз Фарес Шаиби
42 Турция пз Джан Узун
20 Япония нп Рицу Доан
7 Германия нп Ансгар Кнауфф
9 Германия нп Жонатан Буркардт
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
3 Эстония зщ Карол Метс
11 Польша пз Аркадиуш Пырка
6 США пз Джеймс Сэндс
16 Япония пз Джоэл Чима Фудзита
23 Германия пз Луис Оппи
10 Люксембург пз Данел Синани
19 Нидерланды нп Мартейн Карс
28 Франция нп Матиас Перейра Лаж
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Германия Александер Блессин
История личных встреч
11.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Айнтрахт Ф2 : 2Санкт-Паули
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Санкт-Паули0 : 1Айнтрахт Ф
30.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Санкт-Паули1 : 2Айнтрахт Ф
19.03.2011 Германия - Бундеслига 27-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Санкт-Паули
30.10.2010 Германия - Бундеслига 10-й тур Санкт-Паули1 : 3Айнтрахт Ф
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Айнтрахт Ф1 : 5
19.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 2Айнтрахт Ф
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Ф0 : 3
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 5 : 1Айнтрахт Ф
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 4 : 6Айнтрахт Ф
19.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Санкт-Паули0 : 3
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 1 : 0Санкт-Паули
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Санкт-Паули1 : 2
19.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 2 : 0Санкт-Паули
14.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Санкт-Паули2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария721
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг716
3
Лига чемпионов
Штутгарт715
4
Лига чемпионов
Боруссия Д714
5
Лига Европы
Байер714
6
Лига конференций
Кёльн711
7 Айнтрахт Ф710
8 Хоффенхайм710
9 Унион710
10 Фрайбург79
11 Гамбург78
12 Вердер78
13 Аугсбург77
14 Санкт-Паули77
15 Вольфсбург75
16
Стыковая зона
Майнц74
17
Зона вылета
Хайденхайм74
18
Зона вылета
Боруссия М73

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close