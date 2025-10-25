Аугсбург - РБ Лейпциг 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 15:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
25 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - РБ Лейпциг, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
РБ Лейпциг
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|30
|пз
|Антон Каде
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|36
|пз
|Мерт Кёмюр
|1
|вр
|Петер Гулачи
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|20
|пз
|Ассан Уэдраого
|49
|нп
|Ян Диоманд
|40
|нп
|Ромуло
|7
|нп
|Антонио Нуса
Главные тренеры
|Сандро Вагнер
|Оле Вернер
История личных встреч
|14.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|28.09.2024
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|4 : 0
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|12.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 1
|22.12.2020
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|3 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Байер
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|7
|11
|7
|Айнтрахт Ф
|7
|10
|8
|Хоффенхайм
|7
|10
|9
|Унион
|7
|10
|10
|Фрайбург
|7
|9
|11
|Гамбург
|7
|8
|12
|Вердер
|7
|8
|13
|Аугсбург
|7
|7
|14
|Санкт-Паули
|7
|7
|15
|Вольфсбург
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|7
|3