Аугсбург - РБ Лейпциг 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 15:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
25 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Аугсбург
РБ Лейпциг

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - РБ Лейпциг, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
РБ Лейпциг
Лейпциг
1 Германия вр Финн Дамен
5 Франция зщ Крислен Матсима
40 США зщ Ноакай Бэнкс
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
17 Хорватия пз Кристиян Якич
30 Германия пз Антон Каде
4 Франция пз Хан-Ноа Массенго
19 Германия пз Робин Фелльхауэр
32 Швейцария пз Фабиан Ридер
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
36 Германия пз Мерт Кёмюр
1 Венгрия вр Петер Гулачи
17 Германия зщ Ридле Баку
4 Венгрия зщ Вилли Орбан
23 Франция зщ Кастелло Люкеба
22 Германия зщ Давид Раум
14 Австрия пз Кристоф Баумгартнер
13 Австрия пз Николас Зайвальд
20 Германия пз Ассан Уэдраого
49 Кот-д'Ивуар нп Ян Диоманд
40 Бразилия нп Ромуло
7 Норвегия нп Антонио Нуса
Главные тренеры
Германия Сандро Вагнер
Германия Оле Вернер
История личных встреч
14.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Аугсбург0 : 0РБ Лейпциг
28.09.2024 Германия — Бундеслига 5-й тур РБ Лейпциг4 : 0Аугсбург
10.02.2024 Германия - Бундеслига 21-й тур Аугсбург2 : 2РБ Лейпциг
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг3 : 0Аугсбург
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур РБ Лейпциг3 : 2Аугсбург
22.10.2022 Германия - Бундеслига 11-й тур Аугсбург3 : 3РБ Лейпциг
08.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур РБ Лейпциг4 : 0Аугсбург
15.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Аугсбург1 : 1РБ Лейпциг
12.02.2021 Германия - Бундеслига 21-й тур РБ Лейпциг2 : 1Аугсбург
22.12.2020 Кубок Германии 2-й раунд Аугсбург0 : 3РБ Лейпциг
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 1 : 1Аугсбург
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Аугсбург3 : 1
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 2 : 1Аугсбург
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Аугсбург1 : 4
14.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 2 : 1Аугсбург
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур РБ Лейпциг2 : 1
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 1 : 1РБ Лейпциг
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 0 : 1РБ Лейпциг
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг3 : 1
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 0 : 1РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария721
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг716
3
Лига чемпионов
Штутгарт715
4
Лига чемпионов
Боруссия Д714
5
Лига Европы
Байер714
6
Лига конференций
Кёльн711
7 Айнтрахт Ф710
8 Хоффенхайм710
9 Унион710
10 Фрайбург79
11 Гамбург78
12 Вердер78
13 Аугсбург77
14 Санкт-Паули77
15 Вольфсбург75
16
Стыковая зона
Майнц74
17
Зона вылета
Хайденхайм74
18
Зона вылета
Боруссия М73

