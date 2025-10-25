Боруссия М - Бавария 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 15:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
25 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Бавария, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бавария
Мюнхен
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|20
|зщ
|Лука Нец
|27
|пз
|Рокко Райц
|6
|пз
|Янник Энгельхардт
|16
|пз
|Филипп Зандер
|17
|пз
|Йенс Кастроп
|9
|нп
|Франк Онора
|15
|нп
|Харис Табакович
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|23
|зщ
|Саша Боэ
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|17
|нп
|Майкл Олисе
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|11
|нп
|Николас Джексон
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Венсан Компани
История личных встреч
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|03.02.2024
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|02.09.2023
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 2
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|07.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|5 : 0
|13.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|28.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|17.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 6
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 4
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 5
|26.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Байер
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|7
|11
|7
|Айнтрахт Ф
|7
|10
|8
|Хоффенхайм
|7
|10
|9
|Унион
|7
|10
|10
|Фрайбург
|7
|9
|11
|Гамбург
|7
|8
|12
|Вердер
|7
|8
|13
|Аугсбург
|7
|7
|14
|Санкт-Паули
|7
|7
|15
|Вольфсбург
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|7
|3