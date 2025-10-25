01:07 ()
Боруссия М - Бавария 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 15:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
25 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Саша Штегеман (Нидеркассель, Германия);
Боруссия М
Бавария

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Бавария, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Бавария
Мюнхен
33 Германия вр Мориц Николас
29 США зщ Джозеф Скалли
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
4 Индонезия зщ Кевин Дикс
20 Германия зщ Лука Нец
27 Германия пз Рокко Райц
6 Германия пз Янник Энгельхардт
16 Германия пз Филипп Зандер
17 Южная Корея пз Йенс Кастроп
9 Франция нп Франк Онора
15 Босния и Герцеговина нп Харис Табакович
40 Германия вр Йонас Урбиг
23 Франция зщ Саша Боэ
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
17 Франция нп Майкл Олисе
14 Колумбия нп Луис Диас
9 Англия нп Гарри Кейн
11 Сенегал нп Николас Джексон
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Бавария2 : 0Боруссия М
11.01.2025 Германия — Бундеслига 16-й тур Боруссия М0 : 1Бавария
03.02.2024 Германия - Бундеслига 20-й тур Бавария3 : 1Боруссия М
02.09.2023 Германия - Бундеслига 3-й тур Боруссия М1 : 2Бавария
18.02.2023 Германия - Бундеслига 21-й тур Боруссия М3 : 2Бавария
27.08.2022 Германия - Бундеслига 4-й тур Бавария1 : 1Боруссия М
07.01.2022 Германия - Бундеслига 18-й тур Бавария1 : 2Боруссия М
27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия М5 : 0Бавария
13.08.2021 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия М1 : 1Бавария
28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Бавария0 : 2Боруссия М
17.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 3 : 1Боруссия М
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Боруссия М0 : 0
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Боруссия М4 : 6
21.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 1 : 1Боруссия М
14.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Боруссия М0 : 4
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Бавария4 : 0
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Бавария2 : 1
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 3Бавария
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 5Бавария
26.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Бавария4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария721
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг716
3
Лига чемпионов
Штутгарт715
4
Лига чемпионов
Боруссия Д714
5
Лига Европы
Байер714
6
Лига конференций
Кёльн711
7 Айнтрахт Ф710
8 Хоффенхайм710
9 Унион710
10 Фрайбург79
11 Гамбург78
12 Вердер78
13 Аугсбург77
14 Санкт-Паули77
15 Вольфсбург75
16
Стыковая зона
Майнц74
17
Зона вылета
Хайденхайм74
18
Зона вылета
Боруссия М73

