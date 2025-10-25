Гамбург - Вольфсбург 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 15:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
25 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Вольфсбург, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|8
|зщ
|Даниэль Эльфадли
|16
|зщ
|Георгий Гочолеишвили
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|24
|пз
|Николас Капальдо
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|21
|пз
|Николай Ремберг
|14
|нп
|Райан Филипп
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|7
|нп
|Жан-Люк Домпе
|1
|вр
|Камиль Грабара
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|25
|пз
|Арон Центер
|5
|пз
|Вини Соуза
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|7
|нп
|Андреас Сков Ольсен
|11
|нп
|Адам Дагим
|9
|нп
|Мохамед Амура
Главные тренеры
|Мерлин Польцин
|Паул Симонис
История личных встреч
|28.04.2018
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|09.12.2017
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|0 : 0
|20.05.2017
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|21.01.2017
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|07.05.2016
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 1
|12.12.2015
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|11.04.2015
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 2
|09.11.2014
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|26.07.2014
|Кубок Телеком
|1/2 финала
|0 : 0 5 : 6
|19.04.2014
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 3
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|4 : 0
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Байер
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|7
|11
|7
|Айнтрахт Ф
|7
|10
|8
|Хоффенхайм
|7
|10
|9
|Унион
|7
|10
|10
|Фрайбург
|7
|9
|11
|Гамбург
|7
|8
|12
|Вердер
|7
|8
|13
|Аугсбург
|7
|7
|14
|Санкт-Паули
|7
|7
|15
|Вольфсбург
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|7
|3