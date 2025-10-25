01:08 ()
Онлайн трансляции
Суббота 25 октября
Свернуть список

Гамбург - Вольфсбург 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 15:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
25 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Гамбург
Вольфсбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Вольфсбург, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Вольфсбург
Вольфсбург
1 Португалия вр Даниэл Хойер
44 Хорватия зщ Лука Вушкович
8 Германия зщ Даниэль Эльфадли
16 Грузия зщ Георгий Гочолеишвили
28 Швейцария зщ Миро Мухайм
24 Аргентина пз Николас Капальдо
6 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
21 Германия пз Николай Ремберг
14 Франция нп Райан Филипп
11 Гана нп Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
7 Франция нп Жан-Люк Домпе
1 Польша вр Камиль Грабара
26 Франция зщ Саэль Кумбеди
15 Германия зщ Моритц Йенц
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
25 Германия пз Арон Центер
5 Бразилия пз Вини Соуза
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
24 Дания пз Кристиан Эриксен
7 Дания нп Андреас Сков Ольсен
11 Дания нп Адам Дагим
9 Алжир нп Мохамед Амура
Главные тренеры
Германия Мерлин Польцин
Нидерланды Паул Симонис
История личных встреч
28.04.2018 Германия - Бундеслига 32-й тур Вольфсбург1 : 3Гамбург
09.12.2017 Германия - Бундеслига 15-й тур Гамбург0 : 0Вольфсбург
20.05.2017 Германия - Бундеслига 34-й тур Гамбург2 : 1Вольфсбург
21.01.2017 Германия - Бундеслига 17-й тур Вольфсбург1 : 0Гамбург
07.05.2016 Германия - Бундеслига 33-й тур Гамбург0 : 1Вольфсбург
12.12.2015 Германия - Бундеслига 16-й тур Вольфсбург1 : 1Гамбург
11.04.2015 Германия - Бундеслига 28-й тур Гамбург0 : 2Вольфсбург
09.11.2014 Германия - Бундеслига 11-й тур Вольфсбург2 : 0Гамбург
26.07.2014 Кубок Телеком 1/2 финала Гамбург0 : 0 5 : 6Вольфсбург
19.04.2014 Германия - Бундеслига 31-й тур Гамбург1 : 3Вольфсбург
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 1Гамбург
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Гамбург4 : 0
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 0 : 0Гамбург
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Гамбург2 : 1
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 5 : 0Гамбург
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Вольфсбург0 : 3
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 3 : 1Вольфсбург
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Вольфсбург0 : 1
21.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 1 : 0Вольфсбург
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Вольфсбург3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария721
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг716
3
Лига чемпионов
Штутгарт715
4
Лига чемпионов
Боруссия Д714
5
Лига Европы
Байер714
6
Лига конференций
Кёльн711
7 Айнтрахт Ф710
8 Хоффенхайм710
9 Унион710
10 Фрайбург79
11 Гамбург78
12 Вердер78
13 Аугсбург77
14 Санкт-Паули77
15 Вольфсбург75
16
Стыковая зона
Майнц74
17
Зона вылета
Хайденхайм74
18
Зона вылета
Боруссия М73

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close