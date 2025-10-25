01:08 ()
Хоффенхайм - Хайденхайм 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 15:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
25 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Хоффенхайм
Хайденхайм

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Хайденхайм, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1 Германия вр Оливер Бауман
2 Чехия зщ Робин Гранач
21 Косово зщ Альбиан Хайдари
13 Бразилия зщ Бернардо
34 Чехия пз Владимир Цоуфал
7 Косово пз Леон Авдуллаху
18 Нидерланды пз Ваутер Бюргер
27 Хорватия пз Андрей Крамарич
11 Косово пз Фисник Аслани
29 Швеция пз Базумана Туре
19 Германия нп Тим Лемперле
41 Германия вр Диант Рамай
23 Германия зщ Омар Хактаб Траоре
6 Германия зщ Патрик Майнка
4 Германия зщ Тим Зирслебен
19 Германия зщ Йонас Фёренбах
3 Германия пз Ян Шёппнер
16 Германия пз Юлиан Нихюс
30 Германия пз Никлас Дорш
21 Германия пз Адриан Бек
22 Германия пз Арийон Ибрахимович
11 Грузия нп Буду Зивзивадзе
Главные тренеры
Австрия Кристиан Ильцер
Германия Франк Шмидт
История личных встреч
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Хоффенхайм1 : 1Хайденхайм
27.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Хайденхайм0 : 0Хоффенхайм
27.01.2024 Германия — Бундеслига 19-й тур Хоффенхайм1 : 1Хайденхайм
26.08.2023 Германия — Бундеслига 2-й тур Хайденхайм2 : 3Хоффенхайм
19.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 0 : 3Хоффенхайм
03.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Хоффенхайм0 : 1
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 1 : 1Хоффенхайм
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур Хоффенхайм1 : 4
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 2 : 4Хоффенхайм
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Хайденхайм2 : 2
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 1 : 0Хайденхайм
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Хайденхайм2 : 1
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 2 : 1Хайденхайм
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Хайденхайм0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария721
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг716
3
Лига чемпионов
Штутгарт715
4
Лига чемпионов
Боруссия Д714
5
Лига Европы
Байер714
6
Лига конференций
Кёльн711
7 Айнтрахт Ф710
8 Хоффенхайм710
9 Унион710
10 Фрайбург79
11 Гамбург78
12 Вердер78
13 Аугсбург77
14 Санкт-Паули77
15 Вольфсбург75
16
Стыковая зона
Майнц74
17
Зона вылета
Хайденхайм74
18
Зона вылета
Боруссия М73

