Хоффенхайм - Хайденхайм 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 15:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
25 Октября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 8-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Хайденхайм, которое состоится 25 Октября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Оливер Бауман
|2
|зщ
|Робин Гранач
|21
|зщ
|Альбиан Хайдари
|13
|зщ
|Бернардо
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|18
|пз
|Ваутер Бюргер
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|11
|пз
|Фисник Аслани
|29
|пз
|Базумана Туре
|19
|нп
|Тим Лемперле
|41
|вр
|Диант Рамай
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|30
|пз
|Никлас Дорш
|21
|пз
|Адриан Бек
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|11
|нп
|Буду Зивзивадзе
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Франк Шмидт
История личных встреч
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|27.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 0
|27.01.2024
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|26.08.2023
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|19.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|03.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 4
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Байер
|7
|14
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|7
|11
|7
|Айнтрахт Ф
|7
|10
|8
|Хоффенхайм
|7
|10
|9
|Унион
|7
|10
|10
|Фрайбург
|7
|9
|11
|Гамбург
|7
|8
|12
|Вердер
|7
|8
|13
|Аугсбург
|7
|7
|14
|Санкт-Паули
|7
|7
|15
|Вольфсбург
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|7
|3