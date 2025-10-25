01:09 ()
Суббота 25 октября
Трабзонспор - Эюпспор 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 19:00
Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
25 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
Трабзонспор
Эюпспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Эюпспор, которое состоится 25 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Эюпспор
Стамбул
История личных встреч
10.02.2025 Турция — Суперлига 23-й тур Трабзонспор1 : 0Эюпспор
01.09.2024 Турция — Суперлига 4-й тур Эюпспор0 : 0Трабзонспор
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур 1 : 2Трабзонспор
03.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Трабзонспор4 : 0
27.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур 3 : 4Трабзонспор
20.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Трабзонспор1 : 1
14.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур 1 : 0Трабзонспор
20.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Эюпспор2 : 0
04.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур 1 : 0Эюпспор
27.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Эюпспор0 : 0
20.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 1 : 0Эюпспор
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Эюпспор0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай925
2
Лига чемпионов
Трабзонспор920
3
Лига Европы
Фенербахче919
4
Лига конференций
Газиантеп917
5 Гёзтепе916
6 Самсунспор916
7 Бешикташ916
8 Аланьяспор913
9 Коньяспор911
10 Антальяспор910
11 Касымпаша99
12 Ризеспор99
13 Генчлербирлиги98
14 Коджаэлиспор98
15 Эюпспор98
16
Зона вылета
Истанбул Башакшехир97
17
Зона вылета
Кайсериспор95
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк93

