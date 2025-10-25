Трабзонспор - Эюпспор 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 19:00
Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
25 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Эюпспор, которое состоится 25 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Эюпспор
Стамбул
История личных встреч
|10.02.2025
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|03.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|4 : 0
|27.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 4
|20.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 0
|20.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|9
|20
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|9
|19
| 4
Лига конференций
|Газиантеп
|9
|17
|5
|Гёзтепе
|9
|16
|6
|Самсунспор
|9
|16
|7
|Бешикташ
|9
|16
|8
|Аланьяспор
|9
|13
|9
|Коньяспор
|9
|11
|10
|Антальяспор
|9
|10
|11
|Касымпаша
|9
|9
|12
|Ризеспор
|9
|9
|13
|Генчлербирлиги
|9
|8
|14
|Коджаэлиспор
|9
|8
|15
|Эюпспор
|9
|8
| 16
Зона вылета
|Истанбул Башакшехир
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|9
|3