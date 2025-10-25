Гомель - Слуцк 25 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-10-2025 17:00
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
25 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Анонс матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Слуцк, которое состоится 25 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|01.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|03.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|4 : 5
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|15.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|27.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|18.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 4
|07.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|4 : 1
|10.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 4
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|5 : 3
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|15.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|25
|55
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|24
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|25
|47
|4
|Торпедо-БелАЗ
|24
|44
|5
|Динамо-Брест
|25
|44
|6
|Ислочь
|25
|43
|7
|Минск
|26
|42
|8
|Неман
|24
|38
|9
|БАТЭ
|25
|30
|10
|Гомель
|24
|30
|11
|Витебск
|25
|27
|12
|Арсенал Дз
|25
|26
|13
|Нафтан
|25
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|26
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|25
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|25
|11