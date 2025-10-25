01:09 ()
Суббота 25 октября
Гомель - Слуцк 25 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-10-2025 17:00
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
25 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Гомель
Слуцк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гомель - Слуцк, которое состоится 25 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Гомель, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гомель
Гомель
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
01.06.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Слуцк0 : 3Гомель
03.08.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Гомель1 : 2Слуцк
17.03.2024 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Слуцк1 : 1Гомель
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Гомель4 : 5Слуцк
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Слуцк3 : 1Гомель
15.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Гомель1 : 0Слуцк
27.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Слуцк2 : 2Гомель
18.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Слуцк1 : 4Гомель
07.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель4 : 1Слуцк
10.08.2019 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 4Слуцк
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 0 : 0Гомель
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 5 : 3Гомель
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Гомель2 : 1
24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 1
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 1 : 1Гомель
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Слуцк2 : 2
15.10.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Слуцк2 : 1
05.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 0Слуцк
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Слуцк0 : 1
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 3 : 0Слуцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2555
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2449
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2547
4 Торпедо-БелАЗ2444
5 Динамо-Брест2544
6 Ислочь2543
7 Минск2642
8 Неман2438
9 БАТЭ2530
10 Гомель2430
11 Витебск2527
12 Арсенал Дз2526
13 Нафтан2525
14
Стыковая зона
Сморгонь2624
15
Зона вылета
Слуцк2518
16
Зона вылета
Молодечно2511

