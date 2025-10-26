20:17 ()
Акрон - Локомотив М 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 12:00
Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия), вместимость: 44442
26 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
Акрон
Локомотив М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Локомотив М, которое состоится 26 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мордовия Арена (Саранск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
РоссияЗаурбек Эдуардович Тедеев
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
16.09.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 4-й турАкрон1 : 3Локомотив М
28.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 3-й турЛокомотив М2 : 0Акрон
24.05.2025Мир Российская Премьер-лига30-й турАкрон1 : 4Локомотив М
20.07.2024Мир Российская Премьер-лига1-й турЛокомотив М3 : 2Акрон
24.01.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Локомотив М0 : 2Акрон
14.03.2023Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Акрон1 : 1 7 : 6Локомотив М
21.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 6-й тур3 : 2Акрон
18.10.2025Мир Российская Премьер-лига12-й тур0 : 1Акрон
04.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й турАкрон1 : 1
01.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 5-й тур3 : 0Акрон
27.09.2025Мир Российская Премьер-лига10-й тур3 : 0Акрон
24.10.2025Россия — МФЛ27-й турЛокомотив М6 : 0
23.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 6-й тур1 : 2Локомотив М
18.10.2025Мир Российская Премьер-лига12-й турЛокомотив М3 : 0
17.10.2025Россия — МФЛ26-й турЛокомотив М0 : 0
04.10.2025Мир Российская Премьер-лига11-й тур3 : 5Локомотив М
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М1226
2 Краснодар1226
3 ЦСКА1224
4 Зенит1223
5 Балтика1223
6 Спартак М1322
7 Рубин1218
8 Динамо М1216
9 Ахмат1216
10 Ростов1315
11 Крылья Советов1213
12 Акрон1211
13
Стыковая зона
Динамо Мх1311
14
Стыковая зона
Оренбург138
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород126
16
Зона вылета
Сочи125

