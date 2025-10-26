Акрон - Локомотив М 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 12:00
Стадион: Мордовия Арена (Саранск, Россия), вместимость: 44442
26 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Локомотив М, которое состоится 26 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мордовия Арена (Саранск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 3
|28.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|2 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 4
|20.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|24.01.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|14.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 1 7 : 6
|21.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|3 : 2
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 5-й тур
|3 : 0
|27.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|6 : 0
|23.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 0
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|12
|26
|2
|Краснодар
|12
|26
|3
|ЦСКА
|12
|24
|4
|Зенит
|12
|23
|5
|Балтика
|12
|23
|6
|Спартак М
|13
|22
|7
|Рубин
|12
|18
|8
|Динамо М
|12
|16
|9
|Ахмат
|12
|16
|10
|Ростов
|13
|15
|11
|Крылья Советов
|12
|13
|12
|Акрон
|12
|11
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|13
|8
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|12
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|12
|5