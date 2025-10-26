Пари Нижний Новгород - Балтика 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 14:15
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
26 Октября 2025 года в 15:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Балтика, которое состоится 26 Октября 2025 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Шпилевский
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|18.07.2025
|Россия — МФЛ
|15-й тур
|1 : 1
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|7 : 0
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|30.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|16.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 2
|09.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|2 : 1
|09.03.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|0 : 0
|14.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|2 : 1
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 6-й тур
|4 : 1
|18.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 2
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|6 : 0
|23.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|17.10.2025
|Россия — МФЛ
|26-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|12
|26
|2
|Краснодар
|12
|26
|3
|ЦСКА
|12
|24
|4
|Зенит
|12
|23
|5
|Балтика
|12
|23
|6
|Спартак М
|13
|22
|7
|Рубин
|12
|18
|8
|Динамо М
|12
|16
|9
|Ахмат
|12
|16
|10
|Ростов
|13
|15
|11
|Крылья Советов
|12
|13
|12
|Акрон
|12
|11
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|13
|8
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|12
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|12
|5