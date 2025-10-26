20:17 ()
Пари Нижний Новгород - Балтика 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 14:15
Стадион: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
26 Октября 2025 года в 15:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур
Пари Нижний Новгород
Балтика

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Балтика, которое состоится 26 Октября 2025 года в 15:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Совкомбанк Арена (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
18.07.2025 Россия — МФЛ 15-й тур Балтика1 : 1Пари Нижний Новгород
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Балтика7 : 0Пари Нижний Новгород
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Пари Нижний Новгород1 : 2Балтика
30.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Балтика2 : 0Пари Нижний Новгород
12.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Балтика
16.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Балтика2 : 1Пари Нижний Новгород
03.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Балтика1 : 2Пари Нижний Новгород
09.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Балтика
09.03.2020 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Балтика
14.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Балтика2 : 1Пари Нижний Новгород
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 6-й тур 4 : 1Пари Нижний Новгород
18.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур 2 : 1Пари Нижний Новгород
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур 6 : 0Балтика
23.10.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур Балтика1 : 2
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур 0 : 3Балтика
17.10.2025 Россия — МФЛ 26-й тур Балтика1 : 0
05.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Балтика2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М1226
2 Краснодар1226
3 ЦСКА1224
4 Зенит1223
5 Балтика1223
6 Спартак М1322
7 Рубин1218
8 Динамо М1216
9 Ахмат1216
10 Ростов1315
11 Крылья Советов1213
12 Акрон1211
13
Стыковая зона
Динамо Мх1311
14
Стыковая зона
Оренбург138
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород126
16
Зона вылета
Сочи125

