Родина - Ротор 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 15:00
26 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Ротор, которое состоится 26 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
|Барсег Артёмович Киракосян (и.о.)
|Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 1
|26.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 2
|23.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|6 : 0
|19.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|1 : 2
|15.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 5
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|0 : 0
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|2 : 0
|20.10.2025
|Россия — Лига PARI
|15-й тур
|4 : 0
|12.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|15
|33
| 2
Повышение
|Урал
|15
|30
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|15
|29
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|15
|26
|5
|КАМАЗ
|16
|26
|6
|Ротор
|15
|25
|7
|Челябинск
|14
|24
|8
|СКА-Хабаровск
|15
|20
|9
|Нефтехимик
|16
|19
|10
|Шинник
|15
|18
|11
|Енисей
|16
|17
|12
|Арсенал Т
|16
|17
|13
|Черноморец
|15
|16
|14
|Уфа
|16
|16
|15
|Волга Ул
|16
|15
| 16
Зона вылета
|Сокол
|16
|14
| 17
Зона вылета
|Торпедо М
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Чайка
|15
|11