Родина - Ротор 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 15:00
26 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 16-й тур
Родина
Ротор

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Ротор, которое состоится 26 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
АрменияБарсег Артёмович Киракосян (и.о.)
РоссияДенис Константинович Бояринцев
История личных встреч
30.03.2025Россия — Мелбет Первая лига26-й турРотор0 : 1Родина
26.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й турРодина2 : 2Ротор
23.02.2020Кубок ФНЛПлей-оффРотор6 : 0Родина
19.10.2025Россия — Лига PARI15-й тур1 : 2Родина
15.10.2025Fonbet Кубок России1/16 финалаРодина0 : 0 4 : 5
11.10.2025Россия — Лига PARI14-й турРодина2 : 0
04.10.2025Россия — Лига PARI13-й тур0 : 0Родина
29.09.2025Россия — Лига PARI12-й турРодина2 : 0
20.10.2025Россия — Лига PARI15-й тур4 : 0Ротор
12.10.2025Россия — Лига PARI14-й турРотор2 : 0
05.10.2025Россия — Лига PARI13-й тур0 : 0Ротор
28.09.2025Россия — Лига PARI12-й тур2 : 0Ротор
24.09.2025Fonbet Кубок России1/32 финала2 : 1Ротор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1533
2
Повышение
Урал1530
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1529
4
Плей-офф за повышение
Родина1526
5 КАМАЗ1626
6 Ротор1525
7 Челябинск1424
8 СКА-Хабаровск1520
9 Нефтехимик1619
10 Шинник1518
11 Енисей1617
12 Арсенал Т1617
13 Черноморец1516
14 Уфа1616
15 Волга Ул1615
16
Зона вылета
Сокол1614
17
Зона вылета
Торпедо М1511
18
Зона вылета
Чайка1511

