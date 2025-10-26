Астон Вилла - Манчестер Сити 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Манчестер Сити, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Сити
Манчестер
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|22
|зщ
|Ян Матсен
|44
|пз
|Бубакар Камара
|24
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Джон Макгинн
|29
|нп
|Эванн Гессан
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|8
|пз
|Матео Ковачич
|20
|пз
|Бернарду Силва
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|22.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 1
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|12.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|3 : 2
|01.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|21.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|20.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Челси
|8
|14
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|14
|7
|Сандерленд
|8
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|13
|9
|Манчестер Юнайтед
|8
|13
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|12
|11
|Астон Вилла
|8
|12
|12
|Эвертон
|8
|11
|13
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|14
|Брентфорд
|8
|10
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|9
|16
|Фулхэм
|8
|8
|17
|Бёрнли
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|2