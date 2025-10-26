20:18 ()
Астон Вилла - Манчестер Сити 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Астон Вилла
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Манчестер Сити, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Манчестер Сити
Манчестер
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
44 Франция пз Бубакар Камара
24 Бельгия пз Амаду Онана
7 Шотландия пз Джон Макгинн
29 Кот-д'Ивуар нп Эванн Гессан
27 Англия нп Морган Роджерс
11 Англия нп Олли Уоткинс
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
33 Англия зщ Нико О'Райли
8 Хорватия пз Матео Ковачич
20 Португалия пз Бернарду Силва
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
47 Англия пз Фил Фоден
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
22.04.2025 Англия — Премьер-лига 34-й тур Манчестер Сити2 : 1Астон Вилла
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Астон Вилла2 : 1Манчестер Сити
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Манчестер Сити4 : 1Астон Вилла
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Астон Вилла1 : 0Манчестер Сити
12.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Манчестер Сити3 : 1Астон Вилла
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Астон Вилла1 : 1Манчестер Сити
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити3 : 2Астон Вилла
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
21.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Астон Вилла1 : 2Манчестер Сити
20.01.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Манчестер Сити2 : 0Астон Вилла
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 2 : 1Астон Вилла
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Астон Вилла
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Астон Вилла2 : 1
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 0 : 2Астон Вилла
28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Астон Вилла3 : 1
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 2Манчестер Сити
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Манчестер Сити2 : 0
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Манчестер Сити
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 2Манчестер Сити
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Манчестер Сити5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал819
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити816
3
Лига чемпионов
Ливерпуль815
4
Лига чемпионов
Борнмут815
5
Лига Европы
Челси814
6 Тоттенхэм Хотспур814
7 Сандерленд814
8 Кристал Пэлас813
9 Манчестер Юнайтед813
10 Брайтон энд Хоув Альбион812
11 Астон Вилла812
12 Эвертон811
13 Лидс Юнайтед911
14 Брентфорд810
15 Ньюкасл Юнайтед89
16 Фулхэм88
17 Бёрнли87
18
Зона вылета
Ноттингем Форест85
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед94
20
Зона вылета
Вулверхэмптон82

Отзывы и комментарии к матчу

