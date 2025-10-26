20:18 ()
Свернуть список

Борнмут - Ноттингем Форест 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Борнмут
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ноттингем Форест, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ноттингем Форест
Ноттингем
1 Сербия вр Джордже Петрович
20 Испания зщ Алехандро Хименес
18 Франция зщ Бафоде Диаките
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
10 Шотландия пз Райан Кристи
12 США пз Тайлер Адамс
16 Англия пз Маркус Таверньер
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
24 Гана нп Антуан Семеньо
22 Франция нп Эли Крупи
26 Бельгия вр Матц Селс
37 Италия зщ Николо Савона
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
12 Бразилия пз Дуглас Луис
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Швейцария нп Дан Ндой
7 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
19 Бразилия нп Игор Жезус
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Англия Шон Дайч
История личных встреч
25.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Борнмут5 : 0Ноттингем Форест
17.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ноттингем Форест1 : 1Борнмут
04.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Борнмут1 : 1Ноттингем Форест
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест2 : 3Борнмут
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Борнмут1 : 1Ноттингем Форест
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест2 : 3Борнмут
03.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Борнмут1 : 0Ноттингем Форест
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Ноттингем Форест1 : 2Борнмут
13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Ноттингем Форест0 : 0Борнмут
24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Борнмут2 : 0Ноттингем Форест
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 3 : 3Борнмут
03.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Борнмут3 : 1
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Борнмут
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Борнмут0 : 0
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Борнмут2 : 1
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Ноттингем Форест2 : 0
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Ноттингем Форест0 : 3
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Ноттингем Форест
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Ноттингем Форест2 : 3
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал819
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити816
3
Лига чемпионов
Ливерпуль815
4
Лига чемпионов
Борнмут815
5
Лига Европы
Челси814
6 Тоттенхэм Хотспур814
7 Сандерленд814
8 Кристал Пэлас813
9 Манчестер Юнайтед813
10 Брайтон энд Хоув Альбион812
11 Астон Вилла812
12 Эвертон811
13 Лидс Юнайтед911
14 Брентфорд810
15 Ньюкасл Юнайтед89
16 Фулхэм88
17 Бёрнли87
18
Зона вылета
Ноттингем Форест85
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед94
20
Зона вылета
Вулверхэмптон82

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close