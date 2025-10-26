Борнмут - Ноттингем Форест 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ноттингем Форест, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|1
|вр
|Джордже Петрович
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|10
|пз
|Райан Кристи
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|22
|нп
|Эли Крупи
|26
|вр
|Матц Селс
|37
|зщ
|Николо Савона
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|12
|пз
|Дуглас Луис
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|нп
|Дан Ндой
|7
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|19
|нп
|Игор Жезус
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Шон Дайч
История личных встреч
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|5 : 0
|17.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 3
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 3
|03.05.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 33-й тур
|1 : 0
|14.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 2-й тур
|1 : 2
|13.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 0
|24.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 3
|03.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Челси
|8
|14
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|14
|7
|Сандерленд
|8
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|13
|9
|Манчестер Юнайтед
|8
|13
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|12
|11
|Астон Вилла
|8
|12
|12
|Эвертон
|8
|11
|13
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|14
|Брентфорд
|8
|10
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|9
|16
|Фулхэм
|8
|8
|17
|Бёрнли
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|2