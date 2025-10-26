Эвертон - Тоттенхэм Хотспур 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 18:30
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
26 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|18
|пз
|Джек Грилиш
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|9
|нп
|Бету
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|7
|пз
|Хави Симонс
|11
|нп
|Матис Тель
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Томас Франк
История личных встреч
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|23.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 1
|03.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|15.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|07.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 0
|07.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|16.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|10.02.2021
|Кубок Англии
|1/8 финала
|5 : 4 ДВ
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|8
|19
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|8
|15
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Челси
|8
|14
|6
|Тоттенхэм Хотспур
|8
|14
|7
|Сандерленд
|8
|14
|8
|Кристал Пэлас
|8
|13
|9
|Манчестер Юнайтед
|8
|13
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|8
|12
|11
|Астон Вилла
|8
|12
|12
|Эвертон
|8
|11
|13
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|14
|Брентфорд
|8
|10
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|8
|9
|16
|Фулхэм
|8
|8
|17
|Бёрнли
|8
|7
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|8
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|8
|2