Эвертон - Тоттенхэм Хотспур 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 18:30
Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
26 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 9-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Эвертон
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
16 Украина зщ Виталий Миколенко
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
18 Англия пз Джек Грилиш
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
9 Гвинея-Бисау нп Бету
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
4 Австрия зщ Кевин Дансо
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
6 Португалия пз Жоау Пальинья
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
20 Гана пз Мохаммед Кудус
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
7 Нидерланды пз Хави Симонс
11 Франция нп Матис Тель
Шотландия Дэвид Мойес
Дания Томас Франк
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Эвертон3 : 2Тоттенхэм Хотспур
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Тоттенхэм Хотспур4 : 0Эвертон
03.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Эвертон2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Эвертон
03.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
15.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Эвертон
07.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 0Эвертон
07.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Эвертон0 : 0Тоттенхэм Хотспур
16.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон2 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Эвертон5 : 4 ДВТоттенхэм Хотспур
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Эвертон
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Эвертон2 : 1
29.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Эвертон1 : 1
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 2 : 0Эвертон
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Эвертон
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 0Тоттенхэм Хотспур
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 1 : 2Тоттенхэм Хотспур
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 2Тоттенхэм Хотспур
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 1
1
Лига чемпионов
Арсенал819
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити816
3
Лига чемпионов
Ливерпуль815
4
Лига чемпионов
Борнмут815
5
Лига Европы
Челси814
6 Тоттенхэм Хотспур814
7 Сандерленд814
8 Кристал Пэлас813
9 Манчестер Юнайтед813
10 Брайтон энд Хоув Альбион812
11 Астон Вилла812
12 Эвертон811
13 Лидс Юнайтед911
14 Брентфорд810
15 Ньюкасл Юнайтед89
16 Фулхэм88
17 Бёрнли87
18
Зона вылета
Ноттингем Форест85
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед94
20
Зона вылета
Вулверхэмптон82

