20:19 ()
Свернуть список

Осасуна - Сельта 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 19:30
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
26 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Осасуна
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Сельта, которое состоится 26 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Сельта
Виго
1ИспанияврСерхио Эррера
22КамерунзщФлавьен Бойомо
24ИспаниязщАлехандро Катена
5ИспаниязщХорхе Эррандо
6ИспанияпзЛукас Торро
7ИспанияпзХон Монкайола
23ИспанияпзАбель Бретонес
14ИспанияпзРубен Гарсия
2ИспаниянпИкер Бенито
21ИспаниянпВиктор Муньос
17ХорватиянпАнте Будимир
13РумынияврЙонуц Раду
32ИспаниязщХави Родригес
24ИспаниязщКарлос Домингес
20ИспаниязщМаркос Алонсо
3ИспаниязщОскар Мингеса
5ИспаниязщСерхио Каррейра
6ГвинеяпзИлаш Мориба
22ИспанияпзУго Сотело
9ИспаниянпФерран Жутгла
7ИспаниянпБорха Иглесиас
18ИспаниянпПабло Дуран
Главные тренеры
ИталияАлессио Лиши
ИспанияКлаудио Хиральдес
История личных встреч
21.02.2025Испания — Примера25-й турСельта1 : 0Осасуна
01.09.2024Испания — Примера4-й турОсасуна3 : 2Сельта
04.02.2024Испания - Примера23-й турОсасуна0 : 3Сельта
13.08.2023Испания - Примера1-й турСельта0 : 2Осасуна
06.03.2023Испания - Примера24-й турОсасуна0 : 0Сельта
05.11.2022Испания - Примера13-й турСельта1 : 2Осасуна
19.01.2022Испания - Примера21-й турСельта2 : 0Осасуна
23.08.2021Испания - Примера2-й турОсасуна0 : 0Сельта
25.04.2021Испания - Примера32-й турСельта2 : 1Осасуна
04.10.2020Испания - Примера5-й турОсасуна2 : 0Сельта
18.10.2025Испания — Примера9-й тур1 : 0Осасуна
03.10.2025Испания — Примера8-й турОсасуна2 : 1
28.09.2025Испания — Примера7-й тур2 : 0Осасуна
25.09.2025Испания — Примера6-й турОсасуна1 : 1
20.09.2025Испания — Примера5-й тур2 : 1Осасуна
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турСельта2 : 1
19.10.2025Испания — Примера9-й турСельта1 : 1
05.10.2025Испания — Примера8-й турСельта1 : 1
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турСельта3 : 1
28.09.2025Испания — Примера7-й тур2 : 1Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид924
2
Лига чемпионов
Барселона922
3
Лига чемпионов
Вильярреал917
4
Лига чемпионов
Атлетико М916
5
Лига Европы
Бетис916
6
Лига конференций
Эспаньол915
7 Эльче914
8 Атлетик Б914
9 Севилья1013
10 Алавес912
11 Райо Вальекано911
12 Хетафе911
13 Осасуна910
14 Реал Сосьедад109
15 Валенсия99
16 Леванте98
17 Мальорка98
18
Зона вылета
Жирона107
19
Зона вылета
Сельта97
20
Зона вылета
Овьедо107

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close