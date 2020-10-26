Осасуна - Сельта 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 19:30
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
26 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Сельта, которое состоится 26 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Сельта
Виго
|1
|вр
|Серхио Эррера
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|23
|пз
|Абель Бретонес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|2
|нп
|Икер Бенито
|21
|нп
|Виктор Муньос
|17
|нп
|Анте Будимир
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|24
|зщ
|Карлос Домингес
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|6
|пз
|Илаш Мориба
|22
|пз
|Уго Сотело
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|18
|нп
|Пабло Дуран
Главные тренеры
|Алессио Лиши
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|21.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|3 : 2
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 3
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|06.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|05.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|19.01.2022
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 0
|23.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|25.04.2021
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|04.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|03.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 0
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Бетис
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|9
|15
|7
|Эльче
|9
|14
|8
|Атлетик Б
|9
|14
|9
|Севилья
|10
|13
|10
|Алавес
|9
|12
|11
|Райо Вальекано
|9
|11
|12
|Хетафе
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|10
|14
|Реал Сосьедад
|10
|9
|15
|Валенсия
|9
|9
|16
|Леванте
|9
|8
|17
|Мальорка
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Жирона
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Сельта
|9
|7
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7