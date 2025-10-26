Райо Вальекано - Алавес 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 22:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
26 Октября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Алавес, которое состоится 26 Октября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Алавес
Витория
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|17
|пз
|Унай Лопес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|9
|нп
|Алешандре Журавски
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|20
|пз
|Калебе Гонсалвеш
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|21
|нп
|Абдеррахман Реббах
|11
|нп
|Антонио Мартинес
|15
|нп
|Лукас Бое
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Эдуардо Коудет
История личных встреч
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 2
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|15.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|16.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|18.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|2 : 0
|28.01.2019
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|22.09.2018
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 5
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 3
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|20.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|24
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|16
| 5
Лига Европы
|Бетис
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|9
|15
|7
|Эльче
|9
|14
|8
|Атлетик Б
|9
|14
|9
|Севилья
|10
|13
|10
|Алавес
|9
|12
|11
|Райо Вальекано
|9
|11
|12
|Хетафе
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|10
|14
|Реал Сосьедад
|10
|9
|15
|Валенсия
|9
|9
|16
|Леванте
|9
|8
|17
|Мальорка
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Жирона
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Сельта
|9
|7
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7