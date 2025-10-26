20:19 ()
Райо Вальекано - Алавес 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 22:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
26 Октября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Райо Вальекано
Алавес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Алавес, которое состоится 26 Октября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Алавес
Витория
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
32СенегалзщНобель Менди
3ИспаниязщПеп Чаварриа
17ИспанияпзУнай Лопес
23ИспанияпзОскар Мартин
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
9БразилиянпАлешандре Журавски
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
14АргентиназщНауэль Тенаглия
5ИспаниязщХон Пачеко
3МароккозщЮссеф Энрикес
20БразилияпзКалебе Гонсалвеш
19ИспанияпзПабло Ибаньес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
21АлжирнпАбдеррахман Реббах
11ИспаниянпАнтонио Мартинес
15АргентинанпЛукас Бое
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
АргентинаЭдуардо Коудет
История личных встреч
29.03.2025Испания — Примера29-й турАлавес0 : 2Райо Вальекано
26.10.2024Испания — Примера11-й турРайо Вальекано1 : 0Алавес
10.03.2024Испания - Примера28-й турАлавес1 : 0Райо Вальекано
15.09.2023Испания - Примера5-й турРайо Вальекано2 : 0Алавес
16.04.2022Испания - Примера32-й турАлавес1 : 0Райо Вальекано
18.12.2021Испания - Примера18-й турРайо Вальекано2 : 0Алавес
28.01.2019Испания - Примера21-й турАлавес0 : 1Райо Вальекано
22.09.2018Испания - Примера5-й турРайо Вальекано1 : 5Алавес
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур2 : 2Райо Вальекано
19.10.2025Испания — Примера9-й тур0 : 3Райо Вальекано
05.10.2025Испания — Примера8-й тур0 : 1Райо Вальекано
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й турРайо Вальекано2 : 0
28.09.2025Испания — Примера7-й турРайо Вальекано0 : 1
20.10.2025Испания — Примера9-й турАлавес0 : 0
05.10.2025Испания — Примера8-й турАлавес3 : 1
27.09.2025Испания — Примера7-й тур1 : 0Алавес
24.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 1Алавес
20.09.2025Испания — Примера5-й турАлавес1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид924
2
Лига чемпионов
Барселона922
3
Лига чемпионов
Вильярреал917
4
Лига чемпионов
Атлетико М916
5
Лига Европы
Бетис916
6
Лига конференций
Эспаньол915
7 Эльче914
8 Атлетик Б914
9 Севилья1013
10 Алавес912
11 Райо Вальекано911
12 Хетафе911
13 Осасуна910
14 Реал Сосьедад109
15 Валенсия99
16 Леванте98
17 Мальорка98
18
Зона вылета
Жирона107
19
Зона вылета
Сельта97
20
Зона вылета
Овьедо107

