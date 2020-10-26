Верона - Кальяри 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Кальяри, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Кальяри
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|5
|зщ
|Унай Нуньес
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|6
|зщ
|Николас Валентини
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|8
|пз
|Суат Сердар
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|24
|пз
|Антуан Бернед
|17
|нп
|Жиоване
|16
|нп
|Гифт Орбан
|1
|вр
|Элия Каприле
|32
|зщ
|Зе Педру
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|16
|пз
|Маттео Прати
|8
|пз
|Мишель Адопо
|10
|пз
|Джанлука Гаэтано
|2
|нп
|Марко Палестра
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Дженнаро Боррелли
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|28.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|29.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|30.04.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|30.11.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|0 : 0
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|06.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|25.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|2 : 1
|20.06.2020
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|03.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 5
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|4 : 1
|19.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|8
|17
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Комо
|8
|13
|7
|Ювентус
|7
|12
|8
|Удинезе
|8
|12
|9
|Аталанта
|7
|11
|10
|Кремонезе
|7
|10
|11
|Сассуоло
|7
|10
|12
|Лацио
|7
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Кальяри
|7
|8
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Лечче
|8
|6
|17
|Пиза
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Верона
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|7
|3