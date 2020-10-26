20:19 ()
Верона - Кальяри 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия);
Верона
Кальяри

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Кальяри, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Кальяри
Кальяри
1ИталияврЛоренцо Монтипо
5ИспаниязщУнай Нуньес
15ДаниязщВиктор Нельссон
6АргентиназщНиколас Валентини
7АлжирзщРафик Белгали
3ДаниязщМартин Фресе
8ГерманияпзСуат Сердар
63ИталияпзРоберто Гальярдини
24ФранцияпзАнтуан Бернед
17Бразилиянп Жиоване
16НигериянпГифт Орбан
1ИталияврЭлия Каприле
32Португалиязщ Зе Педру
6ИталиязщСебастьяно Луперто
33СловакиязщАдам Оберт
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
16ИталияпзМаттео Прати
8ФранцияпзМишель Адопо
10ИталияпзДжанлука Гаэтано
2ИталиянпМарко Палестра
94ИталиянпСебастьяно Эспозито
29ИталиянпДженнаро Боррелли
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ИталияФабио Пизакане
История личных встреч
28.04.2025Италия — Серия А34-й турВерона0 : 2Кальяри
29.11.2024Италия — Серия А14-й турКальяри1 : 0Верона
01.04.2024Италия - Серия А30-й турКальяри1 : 1Верона
23.12.2023Италия - Серия А17-й турВерона2 : 0Кальяри
30.04.2022Италия - Серия А35-й турКальяри1 : 2Верона
30.11.2021Италия - Серия А15-й турВерона0 : 0Кальяри
03.04.2021Италия - Серия А29-й турКальяри0 : 2Верона
06.12.2020Италия - Серия А10-й турВерона1 : 1Кальяри
25.11.2020Кубок Италии4-й раундКальяри2 : 1Верона
20.06.2020Италия - Серия А25-й турВерона2 : 1Кальяри
18.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 0Верона
03.10.2025Италия — Серия А6-й турВерона0 : 1
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 0Верона
24.09.2025Кубок Италии1/16 финалаВерона0 : 0 4 : 5
20.09.2025Италия — Серия А4-й турВерона1 : 1
19.10.2025Италия — Серия А7-й турКальяри0 : 2
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур1 : 1Кальяри
27.09.2025Италия — Серия А5-й турКальяри0 : 2
23.09.2025Кубок Италии1/16 финалаКальяри4 : 1
19.09.2025Италия — Серия А4-й тур1 : 2Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан817
2
Лига чемпионов
Интер М715
3
Лига чемпионов
Наполи715
4
Лига чемпионов
Рома715
5
Лига Европы
Болонья713
6
Лига конференций
Комо813
7 Ювентус712
8 Удинезе812
9 Аталанта711
10 Кремонезе710
11 Сассуоло710
12 Лацио78
13 Торино78
14 Кальяри78
15 Парма87
16 Лечче86
17 Пиза84
18
Зона вылета
Верона74
19
Зона вылета
Фиорентина73
20
Зона вылета
Дженоа73

