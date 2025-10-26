20:19 ()
Фиорентина - Болонья 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 19:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
26 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Фиорентина
Болонья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Болонья, которое состоится 26 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Болонья
Болонья
43ИспанияврДавид де Хеа
5ХорватиязщМарин Понграчич
18ИспаниязщПабло Мари
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
21ГерманиязщРобин Госенс
8ИталияпзРоландо Мандрагора
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
44ИталияпзНиколо Фаджоли
22ИталияпзЯкопо Фаццини
20ИталиянпМойзе Кин
1ПольшаврЛукаш Скорупски
29ИталиязщЛоренцо Де Сильвестри
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
16ИталиязщНиколо Казале
33ИспаниязщХуан Миранда
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
80ИталияпзДжованни Фаббьян
10ИталиянпФедерико Бернардески
30АргентинанпБенхамин Домингес
9АргентинанпСантьяго Кастро
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
18.05.2025Италия — Серия А37-й турФиорентина3 : 2Болонья
15.12.2024Италия — Серия А16-й турБолонья1 : 0Фиорентина
14.02.2024Италия - Серия А21-й турБолонья2 : 0Фиорентина
09.01.2024Кубок Италии1/4 финалаФиорентина0 : 0 5 : 4Болонья
12.11.2023Италия - Серия А12-й турФиорентина2 : 1Болонья
05.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турФиорентина1 : 2Болонья
11.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турБолонья2 : 1Фиорентина
13.03.2022Италия - Серия А29-й турФиорентина1 : 0Болонья
05.12.2021Италия - Серия А16-й турБолонья2 : 3Фиорентина
02.05.2021Италия - Серия А34-й турБолонья3 : 3Фиорентина
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур0 : 3Фиорентина
19.10.2025Италия — Серия А7-й тур2 : 1Фиорентина
05.10.2025Италия — Серия А6-й турФиорентина1 : 2
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й турФиорентина2 : 0
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур0 : 0Фиорентина
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур1 : 2Болонья
19.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 2Болонья
05.10.2025Италия — Серия А6-й турБолонья4 : 0
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турБолонья1 : 1
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 2Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан817
2
Лига чемпионов
Интер М715
3
Лига чемпионов
Наполи715
4
Лига чемпионов
Рома715
5
Лига Европы
Болонья713
6
Лига конференций
Комо813
7 Ювентус712
8 Удинезе812
9 Аталанта711
10 Кремонезе710
11 Сассуоло710
12 Лацио78
13 Торино78
14 Кальяри78
15 Парма87
16 Лечче86
17 Пиза84
18
Зона вылета
Верона74
19
Зона вылета
Фиорентина73
20
Зона вылета
Дженоа73

Отзывы и комментарии к матчу

