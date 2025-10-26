Фиорентина - Болонья 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 19:00
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
26 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 8-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Болонья, которое состоится 26 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Болонья
Болонья
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|21
|зщ
|Робин Госенс
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|22
|пз
|Якопо Фаццини
|20
|нп
|Мойзе Кин
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|16
|зщ
|Николо Казале
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|10
|нп
|Федерико Бернардески
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 2
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|14.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|09.01.2024
|Кубок Италии
|1/4 финала
|0 : 0 5 : 4
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|05.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 2
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|2 : 1
|13.03.2022
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|02.05.2021
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 3
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|8
|17
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Комо
|8
|13
|7
|Ювентус
|7
|12
|8
|Удинезе
|8
|12
|9
|Аталанта
|7
|11
|10
|Кремонезе
|7
|10
|11
|Сассуоло
|7
|10
|12
|Лацио
|7
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Кальяри
|7
|8
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Лечче
|8
|6
|17
|Пиза
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Верона
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|7
|3