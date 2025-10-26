20:20 ()
Свернуть список

Ренн - Ницца 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 18:15
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
26 Октября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Ренн
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Ницца, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Ницца
Ницца
30ФранцияврБрис Самба
36ГаназщАлиду Сейду
97ФранциязщЖереми Жаке
24ФранциязщАнтони Руо
45ФранцияпзМахди Камара
21ФранцияпзВалентин Ронжье
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
26ФранцияпзКентен Мерлен
10ФранциянпЛюдовик Блас
9ФранциянпЭстебан Леполь
7ШвейцариянпБрил Эмболо
80ФранцияврЙеванн Диуф
33ФранциязщАнтуан Менди
4Бразилиязщ Данте Бонфин
37ГаназщКоджо Оппонг
92ФранцияпзЖонатан Клосс
6АлжирпзХишем Будауи
24БельгияпзШарль Ванхаутте
26ФранцияпзМельвен Бар
7Кот-д'ИвуарпзЖереми Бога
10ФранцияпзСофьян Диоп
25ФранциянпМохамед-Али Шо
Главные тренеры
СенегалХабиб Бей
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
10.05.2025Франция — Лига 133-й турРенн2 : 0Ницца
03.01.2025Франция — Лига 116-й турНицца3 : 2Ренн
13.01.2024Франция - Лига 118-й турРенн2 : 0Ницца
05.11.2023Франция - Лига 111-й турНицца2 : 0Ренн
06.05.2023Франция - Лига 134-й турНицца2 : 1Ренн
02.01.2023Франция - Лига 117-й турРенн2 : 1Ницца
02.04.2022Франция - Лига 130-й турНицца1 : 1Ренн
12.12.2021Франция - Лига 118-й турРенн1 : 2Ницца
26.02.2021Франция - Лига 127-й турРенн1 : 2Ницца
13.12.2020Франция - Лига 114-й турНицца0 : 1Ренн
19.10.2025Франция — Лига 18-й турРенн2 : 2
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур2 : 2Ренн
28.09.2025Франция — Лига 16-й турРенн0 : 0
20.09.2025Франция — Лига 15-й тур2 : 2Ренн
14.09.2025Франция — Лига 14-й турРенн3 : 1
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур2 : 1Ницца
18.10.2025Франция — Лига 18-й турНицца3 : 2
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур2 : 2Ницца
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур2 : 1Ницца
28.09.2025Франция — Лига 16-й турНицца1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель818
2
Лига чемпионов
ПСЖ817
3
Лига чемпионов
Страсбург816
4
Лига чемпионов
Ланс816
5
Лига Европы
Лион815
6
Лига конференций
Лилль814
7 Монако814
8 Тулуза813
9 Ренн811
10 Ницца811
11 Париж910
12 Брест89
13 Нант99
14 Лорьян88
15 Осер87
16
Стыковая зона
Гавр86
17
Зона вылета
Анже86
18
Зона вылета
Метц82

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close