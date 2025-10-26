Ренн - Ницца 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 18:15
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
26 Октября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Ницца, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ренн
Ренн
Ницца
Ницца
|30
|вр
|Брис Самба
|36
|зщ
|Алиду Сейду
|97
|зщ
|Жереми Жаке
|24
|зщ
|Антони Руо
|45
|пз
|Махди Камара
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|8
|пз
|Секо Фофана
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|10
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|7
|нп
|Брил Эмболо
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|6
|пз
|Хишем Будауи
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|26
|пз
|Мельвен Бар
|7
|пз
|Жереми Бога
|10
|пз
|Софьян Диоп
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
Главные тренеры
|Хабиб Бей
|Франк Эз
История личных встреч
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|03.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 2
|13.01.2024
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|02.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|02.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 1
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|26.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 2
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Страсбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Ланс
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Лион
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Лилль
|8
|14
|7
|Монако
|8
|14
|8
|Тулуза
|8
|13
|9
|Ренн
|8
|11
|10
|Ницца
|8
|11
|11
|Париж
|9
|10
|12
|Брест
|8
|9
|13
|Нант
|9
|9
|14
|Лорьян
|8
|8
|15
|Осер
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Метц
|8
|2