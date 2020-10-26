20:20 ()
Свернуть список

Лион - Страсбург 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 21:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
26 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лион
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Страсбург, которое состоится 26 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Страсбург
Страсбург
1СловакияврДоминик Грейф
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
22АнголазщКлинтон Мата
16Бразилиязщ Абнер
19СенегалзщМусса Ньякате
8ФранцияпзКорентин Толиссо
23АнглияпзТайлер Мортон
7ЧехияпзАдам Карабец
10ЧехияпзПавел Шульц
11БельгияпзМалик Фофана
20УругвайнпМартин Сатриано
39БельгияврМайк Пендерс
24ДаниязщЛукас Хёгсберг
22ФранциязщГела Дуэ
6ФранцияпзИсмаэль Дукуре
3АнглияпзБен Чилуэлл
32АргентинапзВалентин Барко
29ФранцияпзСамир Эль-Мурабет
42Кот-д'ИвуарпзАбдул Уаттара
19ПарагвайнпХулио Энсисо
7ПортугалиянпДиегу Морейра
9АргентинанпХоакин Паничелли
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияЖорже Масиэл
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
28.03.2025Франция — Лига 127-й турСтрасбург4 : 2Лион
30.08.2024Франция — Лига 13-й турЛион4 : 3Страсбург
19.05.2024Франция - Лига 134-й турЛион2 : 1Страсбург
27.02.2024Кубок Франции1/4 финалаЛион0 : 0 4 : 3Страсбург
13.08.2023Франция - Лига 11-й турСтрасбург2 : 1Лион
28.04.2023Франция - Лига 133-й турСтрасбург1 : 2Лион
14.01.2023Франция - Лига 119-й турЛион1 : 2Страсбург
10.04.2022Франция - Лига 131-й турСтрасбург1 : 1Лион
12.09.2021Франция - Лига 15-й турЛион3 : 1Страсбург
06.02.2021Франция - Лига 124-й турЛион3 : 0Страсбург
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турЛион2 : 0
18.10.2025Франция — Лига 18-й тур3 : 2Лион
05.10.2025Франция — Лига 17-й турЛион1 : 2
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турЛион2 : 0
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур0 : 1Лион
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й турСтрасбург1 : 1
17.10.2025Франция — Лига 18-й тур3 : 3Страсбург
05.10.2025Франция — Лига 17-й турСтрасбург5 : 0
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур1 : 2Страсбург
26.09.2025Франция — Лига 16-й турСтрасбург1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Марсель818
2
Лига чемпионов
ПСЖ817
3
Лига чемпионов
Страсбург816
4
Лига чемпионов
Ланс816
5
Лига Европы
Лион815
6
Лига конференций
Лилль814
7 Монако814
8 Тулуза813
9 Ренн811
10 Ницца811
11 Париж910
12 Брест89
13 Нант99
14 Лорьян88
15 Осер87
16
Стыковая зона
Гавр86
17
Зона вылета
Анже86
18
Зона вылета
Метц82

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close