Лион - Страсбург 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 21:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
26 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 9-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Страсбург, которое состоится 26 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Страсбург
Страсбург
|1
|вр
|Доминик Грейф
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|16
|зщ
|Абнер
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|7
|пз
|Адам Карабец
|10
|пз
|Павел Шульц
|11
|пз
|Малик Фофана
|20
|нп
|Мартин Сатриано
|39
|вр
|Майк Пендерс
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|6
|пз
|Исмаэль Дукуре
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|32
|пз
|Валентин Барко
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|19
|нп
|Хулио Энсисо
|7
|нп
|Диегу Морейра
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|28.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|4 : 2
|30.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 3
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|27.02.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|28.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|5 : 0
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Марсель
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|17
| 3
Лига чемпионов
|Страсбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Ланс
|8
|16
| 5
Лига Европы
|Лион
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Лилль
|8
|14
|7
|Монако
|8
|14
|8
|Тулуза
|8
|13
|9
|Ренн
|8
|11
|10
|Ницца
|8
|11
|11
|Париж
|9
|10
|12
|Брест
|8
|9
|13
|Нант
|9
|9
|14
|Лорьян
|8
|8
|15
|Осер
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|8
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Метц
|8
|2