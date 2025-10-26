Галатасарай - Гёзтепе 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Гёзтепе, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Гёзтепе
Измир
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Станимир Стойлов
История личных встреч
|24.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|0 : 2
|04.01.2025
|Турция — Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|21.02.2022
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|2 : 3
|26.09.2021
|Турция - Суперлига
|7-й тур
|2 : 1
|17.04.2021
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|1 : 3
|22.12.2020
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|18.07.2020
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|3 : 1
|21.12.2019
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|2 : 1
|26.01.2019
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|0 : 1
|19.08.2018
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|1 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|26.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|0 : 0
|19.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|3 : 0
|14.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|9
|20
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|9
|19
| 4
Лига конференций
|Газиантеп
|9
|17
|5
|Гёзтепе
|9
|16
|6
|Самсунспор
|9
|16
|7
|Бешикташ
|9
|16
|8
|Аланьяспор
|9
|13
|9
|Коньяспор
|9
|11
|10
|Антальяспор
|9
|10
|11
|Касымпаша
|9
|9
|12
|Ризеспор
|9
|9
|13
|Генчлербирлиги
|9
|8
|14
|Коджаэлиспор
|9
|8
|15
|Эюпспор
|9
|8
| 16
Зона вылета
|Истанбул Башакшехир
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|10
|4