Галатасарай - Гёзтепе 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 16:00
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
26 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
Галатасарай
Гёзтепе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Гёзтепе, которое состоится 26 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул
Гёзтепе
Измир
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Болгария Станимир Стойлов
История личных встреч
24.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур Гёзтепе0 : 2Галатасарай
04.01.2025 Турция — Суперлига 18-й тур Галатасарай2 : 1Гёзтепе
21.02.2022 Турция - Суперлига 26-й тур Гёзтепе2 : 3Галатасарай
26.09.2021 Турция - Суперлига 7-й тур Галатасарай2 : 1Гёзтепе
17.04.2021 Турция - Суперлига 35-й тур Гёзтепе1 : 3Галатасарай
22.12.2020 Турция - Суперлига 14-й тур Галатасарай3 : 1Гёзтепе
18.07.2020 Турция - Суперлига 33-й тур Галатасарай3 : 1Гёзтепе
21.12.2019 Турция - Суперлига 16-й тур Гёзтепе2 : 1Галатасарай
26.01.2019 Турция - Суперлига 19-й тур Гёзтепе0 : 1Галатасарай
19.08.2018 Турция - Суперлига 2-й тур Галатасарай1 : 0Гёзтепе
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Галатасарай3 : 1
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур 1 : 2Галатасарай
04.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Галатасарай1 : 1
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Галатасарай1 : 0
26.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур 0 : 1Галатасарай
19.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур 1 : 0Гёзтепе
05.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Гёзтепе1 : 0
27.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур 0 : 0Гёзтепе
19.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Гёзтепе3 : 0
14.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур 1 : 1Гёзтепе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай925
2
Лига чемпионов
Трабзонспор920
3
Лига Европы
Фенербахче919
4
Лига конференций
Газиантеп917
5 Гёзтепе916
6 Самсунспор916
7 Бешикташ916
8 Аланьяспор913
9 Коньяспор911
10 Антальяспор910
11 Касымпаша99
12 Ризеспор99
13 Генчлербирлиги98
14 Коджаэлиспор98
15 Эюпспор98
16
Зона вылета
Истанбул Башакшехир97
17
Зона вылета
Кайсериспор106
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк104

