Касымпаша - Бешикташ 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 19:00
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
26 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Касымпаша - Бешикташ, которое состоится 26 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Касымпаша
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Серген Ялчин
История личных встреч
|07.04.2025
|Турция — Суперлига
|30-й тур
|1 : 1
|02.11.2024
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|1 : 3
|26.05.2024
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|2 : 1
|05.01.2024
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|1 : 3
|03.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|2 : 5
|07.01.2023
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|25.04.2022
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|0 : 3
|03.12.2021
|Турция - Суперлига
|15-й тур
|1 : 1
|04.04.2021
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|1 : 0
|04.12.2020
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|3 : 0
|20.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|17.09.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 0
|22.10.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 2
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 1
|24.09.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|9
|20
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|9
|19
| 4
Лига конференций
|Газиантеп
|9
|17
|5
|Гёзтепе
|9
|16
|6
|Самсунспор
|9
|16
|7
|Бешикташ
|9
|16
|8
|Аланьяспор
|9
|13
|9
|Коньяспор
|9
|11
|10
|Антальяспор
|9
|10
|11
|Касымпаша
|9
|9
|12
|Ризеспор
|9
|9
|13
|Генчлербирлиги
|9
|8
|14
|Коджаэлиспор
|9
|8
|15
|Эюпспор
|9
|8
| 16
Зона вылета
|Истанбул Башакшехир
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|10
|4