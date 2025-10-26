20:21 ()
Касымпаша - Бешикташ 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 19:00
Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция), вместимость: 14234
26 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
Касымпаша
Бешикташ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Касымпаша - Бешикташ, которое состоится 26 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Реджеп Тайип Эрдоган (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Касымпаша
Стамбул
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
История личных встреч
07.04.2025 Турция — Суперлига 30-й тур Касымпаша1 : 1Бешикташ
02.11.2024 Турция — Суперлига 11-й тур Бешикташ1 : 3Касымпаша
26.05.2024 Турция - Суперлига 38-й тур Касымпаша2 : 1Бешикташ
05.01.2024 Турция - Суперлига 19-й тур Бешикташ1 : 3Касымпаша
03.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Касымпаша2 : 5Бешикташ
07.01.2023 Турция - Суперлига 18-й тур Бешикташ2 : 1Касымпаша
25.04.2022 Турция - Суперлига 34-й тур Бешикташ0 : 3Касымпаша
03.12.2021 Турция - Суперлига 15-й тур Касымпаша1 : 1Бешикташ
04.04.2021 Турция - Суперлига 32-й тур Касымпаша1 : 0Бешикташ
04.12.2020 Турция - Суперлига 11-й тур Бешикташ3 : 0Касымпаша
20.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур 2 : 0Касымпаша
05.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур Касымпаша1 : 1
28.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур 1 : 2Касымпаша
21.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур Касымпаша1 : 1
17.09.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 0Касымпаша
22.10.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 2Бешикташ
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Бешикташ1 : 2
04.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур 1 : 1Бешикташ
29.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Бешикташ3 : 1
24.09.2025 Турция — Суперлига 1-й тур 0 : 4Бешикташ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай925
2
Лига чемпионов
Трабзонспор920
3
Лига Европы
Фенербахче919
4
Лига конференций
Газиантеп917
5 Гёзтепе916
6 Самсунспор916
7 Бешикташ916
8 Аланьяспор913
9 Коньяспор911
10 Антальяспор910
11 Касымпаша99
12 Ризеспор99
13 Генчлербирлиги98
14 Коджаэлиспор98
15 Эюпспор98
16
Зона вылета
Истанбул Башакшехир97
17
Зона вылета
Кайсериспор106
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк104

  • Чемпионат Европы
