Ислочь - Динамо-Брест 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 12:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
26 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Динамо-Брест, которое состоится 26 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
|30.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|11-й тур
|1 : 2
|04.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|3 : 2
|15.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|01.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|3 : 0
|13.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|02.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 2
|23.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|13.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
|25.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|17.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 1
|05.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|17.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 1
|03.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|3 : 0
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|15.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|25
|55
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|25
|52
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|26
|50
|4
|Торпедо-БелАЗ
|24
|44
|5
|Динамо-Брест
|25
|44
|6
|Ислочь
|25
|43
|7
|Минск
|26
|42
|8
|Неман
|25
|38
|9
|БАТЭ
|25
|30
|10
|Гомель
|24
|30
|11
|Витебск
|25
|27
|12
|Арсенал Дз
|25
|26
|13
|Нафтан
|26
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|26
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|25
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|25
|11