Ислочь - Динамо-Брест 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 12:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
26 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 26-й тур
Ислочь
Динамо-Брест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Динамо-Брест, которое состоится 26 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
30.05.2025 Беларусь — Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест1 : 2Ислочь
04.08.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Динамо-Брест3 : 2Ислочь
15.03.2024 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 1Динамо-Брест
12.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест0 : 1Ислочь
01.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Ислочь3 : 0Динамо-Брест
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Ислочь1 : 2Динамо-Брест
02.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест2 : 2Ислочь
23.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Динамо-Брест1 : 0Ислочь
13.06.2021 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Ислочь1 : 1Динамо-Брест
25.07.2020 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Ислочь2 : 0Динамо-Брест
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 0 : 1Ислочь
05.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Ислочь0 : 0
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 1Ислочь
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Ислочь1 : 1
14.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 0 : 1Ислочь
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест2 : 1
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 0Динамо-Брест
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест3 : 0
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 1Динамо-Брест
15.09.2025 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Динамо-Брест2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2555
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2552
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2650
4 Торпедо-БелАЗ2444
5 Динамо-Брест2544
6 Ислочь2543
7 Минск2642
8 Неман2538
9 БАТЭ2530
10 Гомель2430
11 Витебск2527
12 Арсенал Дз2526
13 Нафтан2625
14
Стыковая зона
Сморгонь2624
15
Зона вылета
Слуцк2518
16
Зона вылета
Молодечно2511

Copyright © 2009-2025
