Динамо Киев - Кривбасс 26 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-10-2025 18:00
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
26 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Динамо К
Кривбасс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Кривбасс, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо К
Киев
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
Украина Александр Владимирович Шовковский
Нидерланды Патрик ван Леуэн
История личных встреч
12.04.2025 Украина — Премьер-лига 24-й тур Кривбасс0 : 2Динамо К
06.10.2024 Украина — Премьер-лига 9-й тур Динамо К2 : 1Кривбасс
18.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур Динамо К3 : 1Кривбасс
12.11.2023 Украина - Премьер-лига 14-й тур Кривбасс0 : 2Динамо К
08.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур Кривбасс0 : 1Динамо К
30.10.2022 Украина - Премьер-лига 10-й тур Динамо К3 : 1Кривбасс
03.03.2013 Украина - Премьер-лига 19-й тур Динамо К1 : 1Кривбасс
03.08.2012 Украина - Премьер-лига 4-й тур Кривбасс0 : 1Динамо К
11.03.2012 Украина - Премьер-лига 22-й тур Кривбасс0 : 3Динамо К
21.08.2011 Украина - Премьер-лига 7-й тур Динамо К1 : 0Кривбасс
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 3 : 0Динамо К
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 1Динамо К
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Динамо К1 : 1
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Динамо К0 : 2
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 3 : 3Динамо К
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур 1 : 2Кривбасс
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Кривбасс3 : 1
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 0 : 0Кривбасс
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 4 : 5Кривбасс
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Кривбасс0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ЛНЗ Черкассы1020
2
Лига конференций
Кривбасс919
3
Лига конференций
Шахтёр918
4 Динамо К917
5 Полесье916
6 Металлист 19251016
7 Колос914
8 Заря1013
9 Оболонь-Бровар913
10 Карпаты1012
11 Кудровка911
12 Верес1010
13
Стыковая зона
Эпицентр109
14
Стыковая зона
Александрия108
15
Зона вылета
Рух В107
16
Зона вылета
Полтава94

Отзывы и комментарии к матчу

