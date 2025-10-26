Динамо Киев - Кривбасс 26 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-10-2025 18:00
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
26 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Кривбасс, которое состоится 26 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
|Александр Владимирович Шовковский
|Патрик ван Леуэн
История личных встреч
|12.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|06.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|12.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|08.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|30.10.2022
|Украина - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|03.03.2013
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|03.08.2012
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|11.03.2012
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 3
|21.08.2011
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 0
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 3
|18.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 5
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ЛНЗ Черкассы
|10
|20
| 2
Лига конференций
|Кривбасс
|9
|19
| 3
Лига конференций
|Шахтёр
|9
|18
|4
|Динамо К
|9
|17
|5
|Полесье
|9
|16
|6
|Металлист 1925
|10
|16
|7
|Колос
|9
|14
|8
|Заря
|10
|13
|9
|Оболонь-Бровар
|9
|13
|10
|Карпаты
|10
|12
|11
|Кудровка
|9
|11
|12
|Верес
|10
|10
| 13
Стыковая зона
|Эпицентр
|10
|9
| 14
Стыковая зона
|Александрия
|10
|8
| 15
Зона вылета
|Рух В
|10
|7
| 16
Зона вылета
|Полтава
|9
|4