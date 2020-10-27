01:37 ()
Бетис - Атлетико 27 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-10-2025 22:00
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
27 Октября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Бетис
Атлетико М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетико М, которое состоится 27 Октября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетико М
Мадрид
25 Испания вр Пау Лопес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
5 Испания зщ Марк Бартра
4 Бразилия зщ Натан
23 Доминиканская Республика зщ Хуниор Фирпо
14 Марокко пз Софьян Амрабат
8 Испания пз Пабло Форнальс
7 Бразилия пз Антони
20 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
10 Марокко нп Эз Абде
19 Колумбия нп Кучо Эрнандес
13 Словения вр Ян Облак
24 Испания зщ Робен Ле Норман
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
17 Словакия зщ Давид Ганцко
14 Испания пз Маркос Льоренте
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Пабло Барриос
23 Аргентина пз Николас Гонсалес
20 Аргентина нп Джулиано Симеоне
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Атлетико М4 : 1Бетис
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Бетис1 : 0Атлетико М
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Атлетико М2 : 1Бетис
20.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Бетис0 : 0Атлетико М
02.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Атлетико М1 : 0Бетис
23.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Бетис1 : 2Атлетико М
06.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Бетис1 : 3Атлетико М
31.10.2021 Испания - Примера 12-й тур Атлетико М3 : 0Бетис
11.04.2021 Испания - Примера 30-й тур Бетис1 : 1Атлетико М
24.10.2020 Испания - Примера 7-й тур Атлетико М2 : 0Бетис
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 0 : 0Бетис
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 2 : 2Бетис
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 1 : 2Бетис
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 0 : 2Бетис
28.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Бетис2 : 0
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 4 : 0Атлетико М
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Атлетико М1 : 0
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 1 : 1Атлетико М
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Атлетико М5 : 1
27.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Атлетико М5 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1027
2
Лига чемпионов
Барселона1022
3
Лига чемпионов
Вильярреал1020
4
Лига чемпионов
Эспаньол1018
5
Лига Европы
Атлетико М916
6
Лига конференций
Бетис916
7 Хетафе1014
8 Эльче1014
9 Атлетик Б1014
10 Севилья1013
11 Алавес912
12 Райо Вальекано911
13 Сельта1010
14 Осасуна1010
15 Реал Сосьедад109
16 Леванте109
17 Валенсия109
18
Зона вылета
Мальорка109
19
Зона вылета
Овьедо107
20
Зона вылета
Жирона107

Отзывы и комментарии к матчу

