Бетис - Атлетико 27 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-10-2025 22:00
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
27 Октября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетико М, которое состоится 27 Октября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетико М
Мадрид
|25
|вр
|Пау Лопес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
|14
|пз
|Софьян Амрабат
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|7
|пз
|Антони
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|10
|нп
|Эз Абде
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|23
|пз
|Николас Гонсалес
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Диего Симеоне
История личных встреч
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|4 : 1
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|02.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|23.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 3
|31.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 0
|11.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 1
|24.10.2020
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|4 : 0
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|5 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Эспаньол
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Бетис
|9
|16
|7
|Хетафе
|10
|14
|8
|Эльче
|10
|14
|9
|Атлетик Б
|10
|14
|10
|Севилья
|10
|13
|11
|Алавес
|9
|12
|12
|Райо Вальекано
|9
|11
|13
|Сельта
|10
|10
|14
|Осасуна
|10
|10
|15
|Реал Сосьедад
|10
|9
|16
|Леванте
|10
|9
|17
|Валенсия
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|10
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7
| 20
Зона вылета
|Жирона
|10
|7