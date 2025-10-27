01:37 ()
Газиантеп - Фенербахче 27 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-10-2025 19:00
Стадион: Калйон (Газиантеп, Турция), вместимость: 35558
27 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
Газиантеп
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Газиантеп - Фенербахче, которое состоится 27 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Калйон (Газиантеп, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Газиантеп
Газиантеп
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
История личных встреч
26.04.2025 Турция — Суперлига 33-й тур Газиантеп1 : 3Фенербахче
02.12.2024 Турция — Суперлига 14-й тур Фенербахче3 : 1Газиантеп
14.01.2024 Турция - Суперлига 20-й тур Газиантеп0 : 1Фенербахче
13.08.2023 Турция - Суперлига 1-й тур Фенербахче2 : 1Газиантеп
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Фенербахче3 : 0 ТГазиантеп
15.01.2023 Турция - Суперлига 19-й тур Газиантеп1 : 2Фенербахче
29.04.2022 Турция - Суперлига 35-й тур Фенербахче3 : 2Газиантеп
13.12.2021 Турция - Суперлига 16-й тур Газиантеп3 : 2Фенербахче
12.04.2021 Турция - Суперлига 34-й тур Фенербахче3 : 1Газиантеп
19.12.2020 Турция - Суперлига 13-й тур Газиантеп3 : 1Фенербахче
19.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Газиантеп3 : 2
05.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур 0 : 2Газиантеп
27.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Газиантеп2 : 2
20.09.2025 Турция — Суперлига 6-й тур 1 : 1Газиантеп
14.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Газиантеп2 : 0
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур Фенербахче1 : 0
19.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Фенербахче2 : 1
05.10.2025 Турция — Суперлига 8-й тур 0 : 0Фенербахче
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Фенербахче2 : 1
28.09.2025 Турция — Суперлига 7-й тур Фенербахче2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1028
2
Лига чемпионов
Трабзонспор1023
3
Лига Европы
Фенербахче919
4
Лига конференций
Бешикташ1017
5 Газиантеп917
6 Гёзтепе1016
7 Самсунспор916
8 Коньяспор1014
9 Аланьяспор1013
10 Коджаэлиспор1011
11 Истанбул Башакшехир1010
12 Антальяспор1010
13 Касымпаша1010
14 Ризеспор99
15 Генчлербирлиги108
16
Зона вылета
Эюпспор108
17
Зона вылета
Кайсериспор106
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк104

Отзывы и комментарии к матчу

