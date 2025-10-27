Газиантеп - Фенербахче 27 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 27-10-2025 19:00
Стадион: Калйон (Газиантеп, Турция), вместимость: 35558
27 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 10-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Газиантеп - Фенербахче, которое состоится 27 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Калйон (Газиантеп, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Газиантеп
Газиантеп
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
История личных встреч
|26.04.2025
|Турция — Суперлига
|33-й тур
|1 : 3
|02.12.2024
|Турция — Суперлига
|14-й тур
|3 : 1
|14.01.2024
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|0 : 1
|13.08.2023
|Турция - Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|3 : 0 Т
|15.01.2023
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|1 : 2
|29.04.2022
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|3 : 2
|13.12.2021
|Турция - Суперлига
|16-й тур
|3 : 2
|12.04.2021
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 1
|19.12.2020
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|3 : 1
|19.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|3 : 2
|05.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Турция — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Турция — Суперлига
|8-й тур
|0 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Трабзонспор
|10
|23
| 3
Лига Европы
|Фенербахче
|9
|19
| 4
Лига конференций
|Бешикташ
|10
|17
|5
|Газиантеп
|9
|17
|6
|Гёзтепе
|10
|16
|7
|Самсунспор
|9
|16
|8
|Коньяспор
|10
|14
|9
|Аланьяспор
|10
|13
|10
|Коджаэлиспор
|10
|11
|11
|Истанбул Башакшехир
|10
|10
|12
|Антальяспор
|10
|10
|13
|Касымпаша
|10
|10
|14
|Ризеспор
|9
|9
|15
|Генчлербирлиги
|10
|8
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|10
|6
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|10
|4