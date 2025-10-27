01:37 ()
Свернуть список

Арарат - Ноа 27 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-10-2025 17:00
27 Октября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 11-й тур
Арарат
Ноа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арарат - Ноа, которое состоится 27 Октября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арарат
Ереван
Ноа
Ереван
История личных встреч
28.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ноа2 : 0Арарат
26.04.2025 Армения — Премьер-лига 28-й тур Ноа3 : 0Арарат
20.11.2024 Армения — Премьер-лига 17-й тур Ноа4 : 0Арарат
15.09.2024 Армения — Премьер-лига 6-й тур Арарат2 : 1Ноа
09.05.2024 Армения - Премьер-лига 33-й тур Арарат0 : 1Ноа
07.03.2024 Армения - Премьер-лига 24-й тур Ноа4 : 3Арарат
03.11.2023 Армения - Премьер-лига 15-й тур Арарат0 : 2Ноа
31.08.2023 Армения - Премьер-лига 6-й тур Ноа3 : 0Арарат
20.05.2023 Армения - Премьер-лига 33-й тур Арарат1 : 0Ноа
18.03.2023 Армения - Премьер-лига 24-й тур Ноа2 : 1Арарат
19.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 4 : 0Арарат
04.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур Арарат2 : 2
28.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ноа2 : 0Арарат
19.09.2025 Армения — Премьер-лига 7-й тур Арарат0 : 6
12.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур 4 : 2Арарат
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 1Ноа
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ноа0 : 0
05.10.2025 Армения — Премьер-лига 9-й тур 0 : 0Ноа
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Ноа1 : 0
28.09.2025 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ноа2 : 0Арарат
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Алашкерт1125
2
Лига конференций
Арарат-Армения1024
3
Лига конференций
Урарту1121
4 Пюник1019
5 Ноа918
6 Ван1111
7 БКМА1011
8 Гандзасар116
9 Ширак116
10
Зона вылета
Арарат102

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close