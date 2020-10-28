Аталанта - Милан 28 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-10-2025 21:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
28 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Милан, которое состоится 28 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Милан
Милан
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|15
|пз
|Мартен де Рон
|16
|пз
|Рауль Белланова
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|59
|пз
|Никола Залевски
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Никола Крстович
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|14
|пз
|Лука Модрич
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
|10
|нп
|Рафаэл Леау
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Массимилиано Аллегри
|Марко Ландуччи
История личных встреч
|20.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|10.01.2024
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 2
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|26.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 3
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 1
|24.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Серии A: «Аталанта» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Комо
|8
|13
|7
|Аталанта
|8
|12
|8
|Ювентус
|8
|12
|9
|Удинезе
|8
|12
|10
|Лацио
|8
|11
|11
|Торино
|8
|11
|12
|Кремонезе
|8
|11
|13
|Сассуоло
|8
|10
|14
|Кальяри
|8
|9
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Лечче
|8
|6
|17
|Верона
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Пиза
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|8
|3