Аталанта - Милан 28 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-10-2025 21:45
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
28 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Аталанта
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Милан, которое состоится 28 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Милан
Милан
29 Италия вр Марко Карнезекки
19 Албания зщ Берат Джимсити
4 Швеция зщ Исак Хин
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
16 Италия пз Рауль Белланова
13 Бразилия пз Эдерсон
8 Хорватия пз Марио Пашалич
59 Польша пз Никола Залевски
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
90 Черногория нп Никола Крстович
16 Франция вр Мик Меньян
23 Англия зщ Фикайо Томори
46 Италия зщ Маттео Габбиа
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
33 Италия зщ Давиде Бартезаги
19 Франция пз Юссуф Фофана
4 Италия пз Самуэле Риччи
14 Хорватия пз Лука Модрич
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
7 Мексика нп Сантьяго Хименес
10 Португалия нп Рафаэл Леау
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Марко Ландуччи
История личных встреч
20.04.2025 Италия — Серия А 33-й тур Милан0 : 1Аталанта
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Аталанта2 : 1Милан
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Милан1 : 1Аталанта
10.01.2024 Кубок Италии 1/4 финала Милан1 : 2Аталанта
09.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Аталанта3 : 2Милан
26.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Милан2 : 0Аталанта
21.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 2-й тур Аталанта1 : 1Милан
15.05.2022 Италия - Серия А 37-й тур Милан2 : 0Аталанта
03.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта2 : 3Милан
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Аталанта0 : 2Милан
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 1 : 1Аталанта
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Аталанта0 : 0
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Аталанта0 : 0
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Аталанта1 : 1
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Аталанта2 : 1
24.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Милан2 : 2
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Милан2 : 1
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур 0 : 0Милан
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур Милан2 : 1
23.09.2025 Кубок Италии 1/16 финала Милан3 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Серии A: «Аталанта» — «Милан». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи818
2
Лига чемпионов
Рома818
3
Лига чемпионов
Милан817
4
Лига чемпионов
Интер М815
5
Лига Европы
Болонья814
6
Лига конференций
Комо813
7 Аталанта812
8 Ювентус812
9 Удинезе812
10 Лацио811
11 Торино811
12 Кремонезе811
13 Сассуоло810
14 Кальяри89
15 Парма87
16 Лечче86
17 Верона85
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Пиза84
20
Зона вылета
Дженоа83

