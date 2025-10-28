Боруссия М - Карлсруэ 28 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-10-2025 21:45
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
28 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Карлсруэ, которое состоится 28 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Карлсруэ
Карлсруэ
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|05.04.2009
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 0
|25.10.2008
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|17.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|4 : 6
|21.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 4
|18.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|04.10.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 3
|27.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
1-й раунд
| Саарбрюккен
Магдебург
|1 : 3
| Зонненхоф Гроссаспах
Байер
|0 : 4
| Гютерсло
Унион
|0 : 5
| Арминия
Вердер
|1 : 0
| Пирмазенс
Гамбург
|1 : 2 ДВ
| Динамо Б
Бохум
|1 : 3 ДВ
| Балингер
Хайденхайм
|0 : 5
| Ганза Р
Хоффенхайм
|0 : 4
| Зандхаузен
РБ Лейпциг
|2 : 4
| Хемелинген
Вольфсбург
|0 : 9
| Иллертиссен
Нюрнберг
|3 : 3 6 : 5
| Айнтрахт Н
Санкт-Паули
|0 : 0 2 : 3
| Шпортфройнде
Фрайбург
|0 : 2
| Энерги
Ганновер-96
|1 : 0
| Любек
Дармштадт 98
|1 : 2
| Виктория 1904
Падерборн 07
|1 : 3
| Энгерс 07
Айнтрахт Ф
|0 : 5
| Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
|0 : 7
| Локомотив Лейпциг
Шальке-04
|0 : 1 ДВ
| Мойзельвиц
Карлсруэ
|0 : 5
| Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Атлас Д
Боруссия М
|2 : 3
| Ян
Кёльн
|1 : 2
| Хомбург
Хольштайн
|0 : 2
| Галлешер
Аугсбург
|0 : 2
| Ульм 1846
Эльверсберг
|0 : 1
| Пройссен Мюнстер
Герта
|0 : 0 3 : 5
| Швайнфурт 05
Фортуна
|2 : 4
| Динамо Др
Майнц
|0 : 1
| Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Штутгарт
|4 : 4 7 : 8
| Веен
Бавария
|2 : 3
1/16 финала
| Вольфсбург
Хольштайн
|28.10
| Герта
Эльверсберг
|28.10
| Айнтрахт Ф
Боруссия Д
|28.10
| Хайденхайм
Гамбург
|28.10
| Санкт-Паули
Хоффенхайм
|28.10
| Аугсбург
Бохум
|28.10
| Энерги
РБ Лейпциг
|28.10
| Боруссия М
Карлсруэ
|28.10
| Падерборн 07
Байер
|29.10
| Майнц
Штутгарт
|29.10
| Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
|29.10
| Иллертиссен
Магдебург
|29.10
| Кёльн
Бавария
|29.10
| Фортуна
Фрайбург
|29.10
| Унион
Арминия
|29.10
| Дармштадт 98
Шальке-04
|29.10