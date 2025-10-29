23:03 ()
Вторник 28 октября
Среда 29 октября
Интер М - Фиорентина 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
29 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Интер М
Фиорентина

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Фиорентина, которое состоится 29 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан
Фиорентина
Флоренция
1ШвейцарияврЯн Зоммер
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
30БразилиязщКарлос Аугусто
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
8ХорватияпзПетар Сучич
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
14ФранциянпАнж-Йоан Бонни
43ИспанияврДавид де Хеа
5ХорватиязщМарин Понграчич
18ИспаниязщПабло Мари
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
21ГерманиязщРобин Госенс
8ИталияпзРоландо Мандрагора
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
44ИталияпзНиколо Фаджоли
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
10.02.2025Италия — Серия А24-й турИнтер М2 : 1Фиорентина
06.02.2025Италия — Серия А14-й турФиорентина3 : 0Интер М
28.01.2024Италия - Серия А22-й турФиорентина0 : 1Интер М
03.09.2023Италия - Серия А3-й турИнтер М4 : 0Фиорентина
24.05.2023Кубок ИталииФиналФиорентина1 : 2Интер М
01.04.2023Италия - Серия АСерия А. 28-й турИнтер М0 : 1Фиорентина
22.10.2022Италия - Серия АСерия А. 11-й турФиорентина3 : 4Интер М
19.03.2022Италия - Серия А30-й турИнтер М1 : 1Фиорентина
21.09.2021Италия - Серия А5-й турФиорентина1 : 3Интер М
05.02.2021Италия - Серия А21-й турФиорентина0 : 2Интер М
25.10.2025Италия — Серия А8-й тур3 : 1Интер М
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур0 : 4Интер М
18.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 1Интер М
04.10.2025Италия — Серия А6-й турИнтер М4 : 1
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турИнтер М3 : 0
26.10.2025Италия — Серия А8-й турФиорентина2 : 2
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур0 : 3Фиорентина
19.10.2025Италия — Серия А7-й тур2 : 1Фиорентина
05.10.2025Италия — Серия А6-й турФиорентина1 : 2
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й турФиорентина2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи818
2
Лига чемпионов
Рома818
3
Лига чемпионов
Милан817
4
Лига чемпионов
Интер М815
5
Лига Европы
Болонья814
6
Лига конференций
Комо813
7 Аталанта812
8 Ювентус812
9 Удинезе812
10 Лацио811
11 Торино811
12 Кремонезе811
13 Сассуоло810
14 Кальяри89
15 Парма87
16 Лечче86
17 Верона85
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Пиза84
20
Зона вылета
Дженоа83

