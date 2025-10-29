Интер М - Фиорентина 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 21:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
29 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Фиорентина, которое состоится 29 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Фиорентина
Флоренция
|1
|вр
|Ян Зоммер
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|23
|пз
|Николо Барелла
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|8
|пз
|Петар Сучич
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|21
|зщ
|Робин Госенс
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|10.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|06.02.2025
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|28.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|4 : 0
|24.05.2023
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|01.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 28-й тур
|0 : 1
|22.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 11-й тур
|3 : 4
|19.03.2022
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 1
|21.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 3
|05.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 1
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 4
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Комо
|8
|13
|7
|Аталанта
|8
|12
|8
|Ювентус
|8
|12
|9
|Удинезе
|8
|12
|10
|Лацио
|8
|11
|11
|Торино
|8
|11
|12
|Кремонезе
|8
|11
|13
|Сассуоло
|8
|10
|14
|Кальяри
|8
|9
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Лечче
|8
|6
|17
|Верона
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Пиза
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|8
|3