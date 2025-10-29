Комо - Верона 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 19:30
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
29 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Верона, которое состоится 29 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|1
|вр
|Жан Бутез
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|34
|зщ
|Диего Карлос
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|18
|зщ
|Альберто Морено
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|6
|пз
|Максанс Какере
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|6
|зщ
|Николас Валентини
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|7
|зщ
|Рафик Белгали
|63
|пз
|Роберто Гальярдини
|8
|пз
|Суат Сердар
|24
|пз
|Антуан Бернед
|17
|нп
|Жиоване
|16
|нп
|Гифт Орбан
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 2
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|03.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 0 4 : 5
Турнирная таблица
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|8
|17
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Болонья
|8
|14
| 6
Лига конференций
|Комо
|8
|13
|7
|Аталанта
|8
|12
|8
|Ювентус
|8
|12
|9
|Удинезе
|8
|12
|10
|Лацио
|8
|11
|11
|Торино
|8
|11
|12
|Кремонезе
|8
|11
|13
|Сассуоло
|8
|10
|14
|Кальяри
|8
|9
|15
|Парма
|8
|7
|16
|Лечче
|8
|6
|17
|Верона
|8
|5
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Пиза
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|8
|3