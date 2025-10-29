23:03 ()
Вторник 28 октября
Среда 29 октября
Комо - Верона 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 19:30
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
29 Октября 2025 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Комо
Верона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Верона, которое состоится 29 Октября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Верона
Верона
1ФранцияврЖан Бутез
28ХорватиязщИван Смолчич
34БразилиязщДиего Карлос
2ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
18ИспаниязщАльберто Морено
31КосовозщМергим Войвода
23АргентинапзМаксимо Перроне
33ФранцияпзЛукаш Да Кунья
10АргентинапзНиколас Пас
6ФранцияпзМаксанс Какере
11ГрециянпАнастасиос Дувикас
1ИталияврЛоренцо Монтипо
15ДаниязщВиктор Нельссон
3ДаниязщМартин Фресе
6АргентиназщНиколас Валентини
37ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
7АлжирзщРафик Белгали
63ИталияпзРоберто Гальярдини
8ГерманияпзСуат Сердар
24ФранцияпзАнтуан Бернед
17Бразилиянп Жиоване
16НигериянпГифт Орбан
Главные тренеры
ИспанияСеск Фабрегас
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
18.05.2025Италия — Серия А37-й турВерона1 : 1Комо
29.09.2024Италия — Серия А6-й турКомо3 : 2Верона
25.10.2025Италия — Серия А8-й тур0 : 0Комо
19.10.2025Италия — Серия А7-й турКомо2 : 0
04.10.2025Италия — Серия А6-й тур1 : 1Комо
27.09.2025Италия — Серия А5-й турКомо1 : 1
24.09.2025Кубок Италии1/16 финалаКомо3 : 0
26.10.2025Италия — Серия А8-й турВерона2 : 2
18.10.2025Италия — Серия А7-й тур0 : 0Верона
03.10.2025Италия — Серия А6-й турВерона0 : 1
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 0Верона
24.09.2025Кубок Италии1/16 финалаВерона0 : 0 4 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи818
2
Лига чемпионов
Рома818
3
Лига чемпионов
Милан817
4
Лига чемпионов
Интер М815
5
Лига Европы
Болонья814
6
Лига конференций
Комо813
7 Аталанта812
8 Ювентус812
9 Удинезе812
10 Лацио811
11 Торино811
12 Кремонезе811
13 Сассуоло810
14 Кальяри89
15 Парма87
16 Лечче86
17 Верона85
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Пиза84
20
Зона вылета
Дженоа83

