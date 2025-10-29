23:04 ()
Вторник 28 октября
Среда 29 октября
Париж - Лион 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 22:05
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
29 Октября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Париж
Лион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Лион, которое состоится 29 Октября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Париж
Париж
Лион
Лион
16ФранцияврОбед Нкамбадио
14МализщАмари Траоре
31ФранциязщСамир Шерги
5СенегалзщМустафа Мбов
28БельгиязщТибо де Смет
21ФранцияпзМаксим Лопес
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
4ФранцияпзВенсан Маршетти
10АлжирпзИлан Кеббаль
27НигерияпзМозес Саймон
9ФранциянпВиллем Жеббель
1СловакияврДоминик Грейф
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
3АргентиназщНиколас Тальяфико
8ФранцияпзКорентин Толиссо
23АнглияпзТайлер Мортон
7ЧехияпзАдам Карабец
10ЧехияпзПавел Шульц
6СШАпзТаннер Тессманн
17ПортугалиянпАфонсу Морейра
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияЖорже Масиэл
История личных встреч
24.10.2025Франция — Лига 19-й турПариж1 : 2
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур2 : 1Париж
03.10.2025Франция — Лига 17-й турПариж2 : 0
28.09.2025Франция — Лига 16-й тур1 : 1Париж
21.09.2025Франция — Лига 15-й турПариж2 : 3
26.10.2025Франция — Лига 19-й турЛион2 : 1
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турЛион2 : 0
18.10.2025Франция — Лига 18-й тур3 : 2Лион
05.10.2025Франция — Лига 17-й турЛион1 : 2
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турЛион2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Ланс919
3
Лига чемпионов
Марсель918
4
Лига чемпионов
Лион918
5
Лига Европы
Лилль917
6
Лига конференций
Монако917
7 Страсбург916
8 Ницца914
9 Тулуза913
10 Ренн911
11 Париж910
12 Брест99
13 Нант99
14 Гавр99
15 Анже99
16
Стыковая зона
Лорьян98
17
Зона вылета
Осер97
18
Зона вылета
Метц92

