Париж - Лион 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 22:05
Стадион: Жан Буен (Париж, Франция), вместимость: 20000
29 Октября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Лион, которое состоится 29 Октября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Жан Буен (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Париж
Лион
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|14
|зщ
|Амари Траоре
|31
|зщ
|Самир Шерги
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|28
|зщ
|Тибо де Смет
|21
|пз
|Максим Лопес
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|27
|пз
|Мозес Саймон
|9
|нп
|Виллем Жеббель
|1
|вр
|Доминик Грейф
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|7
|пз
|Адам Карабец
|10
|пз
|Павел Шульц
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|17
|нп
|Афонсу Морейра
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
История личных встреч
|24.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|9
|19
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Лилль
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Монако
|9
|17
|7
|Страсбург
|9
|16
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Тулуза
|9
|13
|10
|Ренн
|9
|11
|11
|Париж
|9
|10
|12
|Брест
|9
|9
|13
|Нант
|9
|9
|14
|Гавр
|9
|9
|15
|Анже
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Осер
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|9
|2