Тулуза - Ренн 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 22:05
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
29 Октября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Ренн, которое состоится 29 Октября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Ренн
Ренн
|1
|вр
|Гийом Рест
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|17
|пз
|Абу Фрэнсис
|24
|пз
|Дайанн Металье
|9
|нп
|Франк Магри
|20
|нп
|Эмерсонн Коррейя да Силва
|10
|нп
|Янн Гбоу
|30
|вр
|Брис Самба
|97
|зщ
|Жереми Жаке
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|8
|пз
|Секо Фофана
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|10
|нп
|Людовик Блас
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|7
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Хабиб Бей
История личных встреч
|03.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|13.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|17.12.2023
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|12.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|29.02.2020
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|27.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 2
|05.05.2019
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 2
|30.09.2018
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 0
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|9
|19
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Лилль
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Монако
|9
|17
|7
|Страсбург
|9
|16
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Тулуза
|9
|13
|10
|Ренн
|9
|11
|11
|Париж
|9
|10
|12
|Брест
|9
|9
|13
|Нант
|9
|9
|14
|Гавр
|9
|9
|15
|Анже
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Осер
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|9
|2