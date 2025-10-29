23:04 ()
Тулуза - Ренн 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 22:05
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
29 Октября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Тулуза
Ренн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Ренн, которое состоится 29 Октября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Ренн
Ренн
1ФранцияврГийом Рест
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
2ДаниязщРасмус Николайсен
3СШАзщМарк Маккензи
15НорвегияпзАрон Дённум
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
17ГанапзАбу Фрэнсис
24ФранцияпзДайанн Металье
9КамеруннпФранк Магри
20БразилиянпЭмерсонн Коррейя да Силва
10ФранциянпЯнн Гбоу
30ФранцияврБрис Самба
97ФранциязщЖереми Жаке
3ФранциязщЛилиан Брассье
26ФранцияпзКентен Мерлен
21ФранцияпзВалентин Ронжье
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
95ПольшапзПшемыслав Франковски
6ФранцияпзДжауи Сиссе
10ФранциянпЛюдовик Блас
9ФранциянпЭстебан Леполь
7ШвейцариянпБрил Эмболо
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
СенегалХабиб Бей
История личных встреч
03.05.2025Франция — Лига 132-й турТулуза2 : 1Ренн
10.11.2024Франция — Лига 111-й турРенн0 : 2Тулуза
13.04.2024Франция - Лига 129-й турРенн1 : 2Тулуза
17.12.2023Франция - Лига 116-й турТулуза0 : 0Ренн
12.02.2023Франция - Лига 123-й турТулуза3 : 1Ренн
12.11.2022Франция - Лига 115-й турРенн2 : 1Тулуза
29.02.2020Франция - Лига 127-й турТулуза0 : 2Ренн
27.10.2019Франция - Лига 111-й турРенн3 : 2Тулуза
05.05.2019Франция - Лига 135-й турТулуза2 : 2Ренн
30.09.2018Франция - Лига 18-й турРенн1 : 1Тулуза
25.10.2025Франция — Лига 19-й тур1 : 0Тулуза
19.10.2025Франция — Лига 18-й турТулуза4 : 0
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур1 : 2Тулуза
27.09.2025Франция — Лига 16-й турТулуза2 : 2
21.09.2025Франция — Лига 15-й тур1 : 0Тулуза
26.10.2025Франция — Лига 19-й турРенн1 : 2
19.10.2025Франция — Лига 18-й турРенн2 : 2
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур2 : 2Ренн
28.09.2025Франция — Лига 16-й турРенн0 : 0
20.09.2025Франция — Лига 15-й тур2 : 2Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Ланс919
3
Лига чемпионов
Марсель918
4
Лига чемпионов
Лион918
5
Лига Европы
Лилль917
6
Лига конференций
Монако917
7 Страсбург916
8 Ницца914
9 Тулуза913
10 Ренн911
11 Париж910
12 Брест99
13 Нант99
14 Гавр99
15 Анже99
16
Стыковая зона
Лорьян98
17
Зона вылета
Осер97
18
Зона вылета
Метц92

