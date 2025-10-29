23:05 ()
Неман - Динамо Мн 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 19:00
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
29 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Неман
Динамо Мн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Динамо Мн, которое состоится 29 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
18.06.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Динамо Мн0 : 1Неман
01.03.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо Мн0 : 2Неман
11.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Неман0 : 0Динамо Мн
23.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Динамо Мн2 : 1Неман
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Неман2 : 0Динамо Мн
17.04.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 1-й матч Динамо Мн1 : 0Неман
17.09.2023 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 1Неман
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Неман1 : 0Динамо Мн
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо Мн2 : 0Неман
31.08.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Неман2 : 3Динамо Мн
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 2 : 1Неман
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Неман1 : 0
15.10.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 1Неман
10.10.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Неман1 : 0
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Неман1 : 1
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 3Динамо Мн
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо Мн0 : 0
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 3Динамо Мн
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 1
24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 2Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2658
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2552
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2650
4 Динамо-Брест2645
5 Торпедо-БелАЗ2544
6 Ислочь2644
7 Минск2642
8 Неман2538
9 БАТЭ2633
10 Гомель2533
11 Арсенал Дз2629
12 Витебск2627
13 Нафтан2625
14
Стыковая зона
Сморгонь2624
15
Зона вылета
Слуцк2618
16
Зона вылета
Молодечно2611

