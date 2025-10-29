Неман - Динамо Мн 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 19:00
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
29 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 18-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Динамо Мн, которое состоится 29 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
|18.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|11.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|0 : 0
|23.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|17.04.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|17.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|2 : 0
|31.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 3
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|15.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|10.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 3
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|26
|58
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|25
|52
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|26
|50
|4
|Динамо-Брест
|26
|45
|5
|Торпедо-БелАЗ
|25
|44
|6
|Ислочь
|26
|44
|7
|Минск
|26
|42
|8
|Неман
|25
|38
|9
|БАТЭ
|26
|33
|10
|Гомель
|25
|33
|11
|Арсенал Дз
|26
|29
|12
|Витебск
|26
|27
|13
|Нафтан
|26
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|26
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|26
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|26
|11