ЛНЗ Черкассы - Рух В 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 14:30
29 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
ЛНЗ Черкассы
Рух В

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Рух В, которое состоится 29 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Рух В
Винники
История личных встреч
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0Рух В
22.02.2025 Украина — Премьер-лига 18-й тур Рух В0 : 1ЛНЗ Черкассы
18.08.2024 Украина — Премьер-лига 3-й тур ЛНЗ Черкассы3 : 1Рух В
01.04.2024 Украина - Премьер-лига 22-й тур Рух В1 : 0ЛНЗ Черкассы
17.09.2023 Украина - Премьер-лига 7-й тур ЛНЗ Черкассы2 : 1Рух В
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 1ЛНЗ Черкассы
19.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 4ЛНЗ Черкассы
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур ЛНЗ Черкассы0 : 0
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0Рух В
25.10.2025 Украина — Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Рух В
18.10.2025 Украина — Премьер-лига 9-й тур Рух В1 : 2
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 0 : 2Рух В
28.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Рух В0 : 4
21.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур ЛНЗ Черкассы1 : 0Рух В

