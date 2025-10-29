ЛНЗ Черкассы - Рух В 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 14:30
29 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛНЗ Черкассы - Рух В, которое состоится 29 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
Рух В
Винники
История личных встреч
|21.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|18.08.2024
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 1
|01.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
