23:05 ()
Онлайн трансляции
Вторник 28 октября
Среда 29 октября
Свернуть список

Майнц - Штутгарт 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 19:00
Стадион: МЕВА Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
29 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
Майнц
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Штутгарт, которое состоится 29 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: МЕВА Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Дания Бо Хенриксен
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
26.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Штутгарт2 : 1Майнц
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Майнц2 : 0Штутгарт
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Штутгарт3 : 3Майнц
11.02.2024 Германия — Бундеслига 21-й тур Штутгарт3 : 1Майнц
16.09.2023 Германия — Бундеслига 4-й тур Майнц1 : 3Штутгарт
21.05.2023 Германия — Бундеслига 33-й тур Майнц1 : 4Штутгарт
21.01.2023 Германия — Бундеслига 16-й тур Штутгарт1 : 1Майнц
16.04.2022 Германия - Бундеслига 30-й тур Майнц0 : 0Штутгарт
26.11.2021 Германия - Бундеслига 13-й тур Штутгарт2 : 1Майнц
29.01.2021 Германия — Бундеслига 19-й тур Штутгарт2 : 0Майнц
26.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Штутгарт2 : 1Майнц
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур Майнц1 : 0
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Майнц3 : 4
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 4 : 0Майнц
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 0 : 1Майнц
26.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Штутгарт2 : 1Майнц
23.10.2025 Лига Европы Общий этап. 3-й тур 1 : 0Штутгарт
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 0 : 3Штутгарт
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Штутгарт1 : 0
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 2 : 0Штутгарт
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург
1 : 3
Зонненхоф Гроссаспах
Байер
0 : 4
Гютерсло
Унион
0 : 5
Арминия
Вердер
1 : 0
Пирмазенс
Гамбург
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Бохум
1 : 3 ДВ
Балингер
Хайденхайм
0 : 5
Ганза Р
Хоффенхайм
0 : 4
Зандхаузен
РБ Лейпциг
2 : 4
Хемелинген
Вольфсбург
0 : 9
Иллертиссен
Нюрнберг
3 : 3 6 : 5
Айнтрахт Н
Санкт-Паули
0 : 0 2 : 3
Шпортфройнде
Фрайбург
0 : 2
Энерги
Ганновер-96
1 : 0
Любек
Дармштадт 98
1 : 2
Виктория 1904
Падерборн 07
1 : 3
Энгерс 07
Айнтрахт Ф
0 : 5
Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
0 : 7
Локомотив Лейпциг
Шальке-04
0 : 1 ДВ
Мойзельвиц
Карлсруэ
0 : 5
Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
0 : 2
Атлас Д
Боруссия М
2 : 3
Ян
Кёльн
1 : 2
Хомбург
Хольштайн
0 : 2
Галлешер
Аугсбург
0 : 2
Ульм 1846
Эльверсберг
0 : 1
Пройссен Мюнстер
Герта
0 : 0 3 : 5
Швайнфурт 05
Фортуна
2 : 4
Динамо Др
Майнц
0 : 1
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
0 : 1
Айнтрахт Б
Штутгарт
4 : 4 7 : 8
Веен
Бавария
2 : 3
1/16 финала
Вольфсбург
Хольштайн
28.10
Герта
Эльверсберг
28.10
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
28.10
Хайденхайм
Гамбург
28.10
Санкт-Паули
Хоффенхайм
28.10
Аугсбург
Бохум
28.10
Энерги
РБ Лейпциг
28.10
Боруссия М
Карлсруэ
28.10
Падерборн 07
Байер
29.10
Майнц
Штутгарт
29.10
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
29.10
Иллертиссен
Магдебург
29.10
Кёльн
Бавария
29.10
Фортуна
Фрайбург
29.10
Унион
Арминия
29.10
Дармштадт 98
Шальке-04
29.10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close