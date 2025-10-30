02:46 ()
Свернуть список

Агротех - Мариуполь 30 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-10-2025 12:00
30 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Агротех
Мариуполь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Агротех - Мариуполь, которое состоится 30 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Агротех
Мариуполь
История личных встреч
12.10.2023 Кубок Украины 1/8 финала Мариуполь0 : 1
10.12.2021 Украина - Премьер-лига 18-й тур Мариуполь0 : 3
05.12.2021 Украина - Премьер-лига 17-й тур 3 : 3Мариуполь
26.11.2021 Украина - Премьер-лига 16-й тур Мариуполь0 : 1
21.11.2021 Украина - Премьер-лига 15-й тур 5 : 1Мариуполь

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close