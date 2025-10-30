Агротех - Мариуполь 30 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-10-2025 12:00
30 Октября 2025 года в 13:00 (+03:00). Кубок Украины, 1/8 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Агротех - Мариуполь, которое состоится 30 Октября 2025 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Украины, 1/8 финала
Агротех
Мариуполь
История личных встреч
|12.10.2023
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 1
|10.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 3
|05.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 3
|26.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|5 : 1