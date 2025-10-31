03:01 ()
Аугсбург - Боруссия Д 31 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 31-10-2025 21:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
31 Октября 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Аугсбург
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия Д, которое состоится 31 Октября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия Д
Дортмунд
1 Германия вр Финн Дамен
5 Франция зщ Крислен Матсима
40 США зщ Ноакай Бэнкс
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
17 Хорватия пз Кристиян Якич
30 Германия пз Антон Каде
19 Германия пз Робин Фелльхауэр
4 Франция пз Хан-Ноа Массенго
32 Швейцария пз Фабиан Ридер
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
36 Германия пз Мерт Кёмюр
1 Швейцария вр Грегор Кобель
3 Германия зщ Вальдемар Антон
4 Германия зщ Нико Шлоттербек
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
2 Бразилия зщ Ян Коуто
24 Швеция зщ Даниэль Свенссон
20 Австрия пз Марсель Забитцер
8 Германия пз Феликс Нмеча
27 Германия нп Карим Адейеми
14 Германия нп Максимилиан Байер
9 Гвинея нп Серу Гирасси
Главные тренеры
Германия Сандро Вагнер
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Боруссия Д0 : 1Аугсбург
26.10.2024 Германия — Бундеслига 8-й тур Аугсбург2 : 1Боруссия Д
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия Д5 : 1Аугсбург
16.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Аугсбург1 : 1Боруссия Д
21.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Аугсбург0 : 3Боруссия Д
22.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Боруссия Д4 : 3Аугсбург
27.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Аугсбург1 : 1Боруссия Д
02.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия Д2 : 1Аугсбург
30.01.2021 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия Д3 : 1Аугсбург
26.09.2020 Германия - Бундеслига 2-й тур Аугсбург2 : 0Боруссия Д
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала Аугсбург0 : 1
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Аугсбург0 : 6
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 1 : 1Аугсбург
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Аугсбург3 : 1
27.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур 2 : 1Аугсбург
28.10.2025 Кубок Германии 1/16 финала 1 : 1 2 : 4Боруссия Д
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур Боруссия Д1 : 0
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 4Боруссия Д
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур 2 : 1Боруссия Д
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Боруссия Д1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария824
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг819
3
Лига чемпионов
Штутгарт818
4
Лига чемпионов
Боруссия Д817
5
Лига Европы
Байер817
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф813
7 Хоффенхайм813
8 Кёльн811
9 Вердер811
10 Унион810
11 Фрайбург89
12 Вольфсбург88
13 Гамбург88
14 Санкт-Паули87
15 Аугсбург87
16
Стыковая зона
Майнц84
17
Зона вылета
Хайденхайм84
18
Зона вылета
Боруссия М83

