Аугсбург - Боруссия Д 31 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 31-10-2025 21:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
31 Октября 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия Д, которое состоится 31 Октября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Боруссия Д
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|30
|пз
|Антон Каде
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|36
|пз
|Мерт Кёмюр
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|2
|зщ
|Ян Коуто
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Сандро Вагнер
|Нико Ковач
История личных встреч
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 1
|16.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|22.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|4 : 3
|27.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 6
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 4
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Байер
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|13
|7
|Хоффенхайм
|8
|13
|8
|Кёльн
|8
|11
|9
|Вердер
|8
|11
|10
|Унион
|8
|10
|11
|Фрайбург
|8
|9
|12
|Вольфсбург
|8
|8
|13
|Гамбург
|8
|8
|14
|Санкт-Паули
|8
|7
|15
|Аугсбург
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|3