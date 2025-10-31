03:02 ()
Лутон Таун - Форест Грин Роверс 31 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 31-10-2025 21:30
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
31 Октября 2025 года в 22:30 (+03:00). Кубок Англии, 1-й раунд
Лутон Таун
Форест Грин Роверс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Форест Грин Роверс, которое состоится 31 Октября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Лутон Таун
Лутон
Форест Грин Роверс
Нейлсворт
История личных встреч
28.04.2018 Англия - Вторая лига Вторая лига. 45-й тур Лутон Таун3 : 1Форест Грин Роверс
16.12.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. 22-й тур Форест Грин Роверс0 : 2Лутон Таун
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 1 : 0Лутон Таун
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лутон Таун0 : 0
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 5 : 3Лутон Таун
26.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Лутон Таун1 : 0
21.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лутон Таун3 : 1
02.11.2024 Кубок Англии 1-й раунд 2 : 1 ДВФорест Грин Роверс
19.12.2023 Кубок Англии 2-й раунд 3 : 0Форест Грин Роверс
12.12.2023 Кубок Англии 1-й раунд 2 : 4Форест Грин Роверс
04.11.2023 Кубок Англии 1-й раунд 1 : 1Форест Грин Роверс
08.08.2023 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Форест Грин Роверс1 : 3

