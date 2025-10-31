Лутон Таун - Форест Грин Роверс 31 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 31-10-2025 21:30
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
31 Октября 2025 года в 22:30 (+03:00). Кубок Англии, 1-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Форест Грин Роверс, которое состоится 31 Октября 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Форест Грин Роверс
Нейлсворт
История личных встреч
|28.04.2018
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 45-й тур
|3 : 1
|16.12.2017
|Англия - Вторая лига
|Вторая лига. 22-й тур
|0 : 2
|12.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 0
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|03.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|5 : 3
|26.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 0
|21.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|3 : 1
|02.11.2024
|Кубок Англии
|1-й раунд
|2 : 1 ДВ
|19.12.2023
|Кубок Англии
|2-й раунд
|3 : 0
|12.12.2023
|Кубок Англии
|1-й раунд
|2 : 4
|04.11.2023
|Кубок Англии
|1-й раунд
|1 : 1
|08.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 3