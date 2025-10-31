Рексем - Ковентри Сити 31 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 31-10-2025 22:00
31 Октября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рексем - Ковентри Сити, которое состоится 31 Октября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рексем
Рексем
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Фил Паркинсон
|Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 4
|28.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 2
|25.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|1 : 0
|03.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|12-й тур
|3 : 1
|21.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|11-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|10-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|9-й тур
|0 : 5
|01.10.2025
|Англия — Чемпионшип
|8-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ковентри Сити
|12
|28
| 2
Повышение
|Мидлсбро
|12
|25
| 3
Плей-офф за повышение
|Миллуолл
|12
|23
| 4
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|12
|22
| 5
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|12
|21
| 6
Плей-офф за повышение
|Чарльтон Атлетик
|12
|19
|7
|Престон Норт Энд
|12
|19
|8
|Халл Сити
|12
|19
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|12
|18
|10
|Лестер Сити
|12
|17
|11
|Вест Бромвич Альбион
|12
|17
|12
|Ипсвич Таун
|11
|16
|13
|Суонси Сити
|12
|16
|14
|Уотфорд
|12
|15
|15
|Бирмингем Сити
|12
|15
|16
|Рексем
|12
|14
|17
|Дерби Каунти
|12
|14
|18
|Портсмут
|12
|13
|19
|Оксфорд Юнайтед
|12
|12
|20
|Саутгемптон
|12
|12
|21
|Блэкберн Роверс
|11
|10
| 22
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|12
|9
| 23
Зона вылета
|Норвич Сити
|12
|8
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|12
|6