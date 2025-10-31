03:02 ()
Свернуть список

Рексем - Ковентри Сити 31 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 31-10-2025 22:00
31 Октября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 13-й тур
Рексем
Ковентри Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рексем - Ковентри Сити, которое состоится 31 Октября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рексем
Рексем
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Фил Паркинсон
Англия Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Ковентри Сити3 : 4Рексем
28.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала Рексем1 : 2
25.10.2025 Англия — Чемпионшип 12-й тур 1 : 1Рексем
22.10.2025 Англия — Чемпионшип 11-й тур Рексем1 : 0
18.10.2025 Англия — Чемпионшип 10-й тур 1 : 0Рексем
03.10.2025 Англия — Чемпионшип 9-й тур Рексем1 : 1
25.10.2025 Англия — Чемпионшип 12-й тур Ковентри Сити3 : 1
21.10.2025 Англия — Чемпионшип 11-й тур 1 : 2Ковентри Сити
18.10.2025 Англия — Чемпионшип 10-й тур Ковентри Сити2 : 0
04.10.2025 Англия — Чемпионшип 9-й тур 0 : 5Ковентри Сити
01.10.2025 Англия — Чемпионшип 8-й тур 0 : 4Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити1228
2
Повышение
Мидлсбро1225
3
Плей-офф за повышение
Миллуолл1223
4
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити1222
5
Плей-офф за повышение
Сток Сити1221
6
Плей-офф за повышение
Чарльтон Атлетик1219
7 Престон Норт Энд1219
8 Халл Сити1219
9 Куинз Парк Рейнджерс1218
10 Лестер Сити1217
11 Вест Бромвич Альбион1217
12 Ипсвич Таун1116
13 Суонси Сити1216
14 Уотфорд1215
15 Бирмингем Сити1215
16 Рексем1214
17 Дерби Каунти1214
18 Портсмут1213
19 Оксфорд Юнайтед1212
20 Саутгемптон1212
21 Блэкберн Роверс1110
22
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед129
23
Зона вылета
Норвич Сити128
24
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей126

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close