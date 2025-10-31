03:02 ()
Свернуть список

Динамо-Брест - Молодечно 31 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 31-10-2025 17:30
Стадион: Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
31 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Динамо-Брест
Молодечно

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Молодечно, которое состоится 31 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Молодечно
Молодечно
История личных встреч
13.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Молодечно0 : 1Динамо-Брест
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 1Динамо-Брест
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо-Брест2 : 1
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 0Динамо-Брест
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест3 : 0
21.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 0 : 1Динамо-Брест
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Молодечно0 : 1
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 2Молодечно
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Молодечно1 : 3
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 1Молодечно
19.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур 5 : 0Молодечно
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2658
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2653
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2650
4 Динамо-Брест2645
5 Торпедо-БелАЗ2644
6 Ислочь2644
7 Минск2642
8 Неман2639
9 Гомель2636
10 БАТЭ2633
11 Арсенал Дз2629
12 Витебск2627
13 Нафтан2625
14
Стыковая зона
Сморгонь2624
15
Зона вылета
Слуцк2618
16
Зона вылета
Молодечно2611

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close