Динамо-Брест - Молодечно 31 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 31-10-2025 17:30
Стадион: Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
31 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Молодечно, которое состоится 31 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Молодечно
Молодечно
История личных встреч
|13.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 1
|17.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 1
|03.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|3 : 0
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 3
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|2 : 1
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|26
|58
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|26
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|26
|50
|4
|Динамо-Брест
|26
|45
|5
|Торпедо-БелАЗ
|26
|44
|6
|Ислочь
|26
|44
|7
|Минск
|26
|42
|8
|Неман
|26
|39
|9
|Гомель
|26
|36
|10
|БАТЭ
|26
|33
|11
|Арсенал Дз
|26
|29
|12
|Витебск
|26
|27
|13
|Нафтан
|26
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|26
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|26
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|26
|11